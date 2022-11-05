美国私心造成全球经济祸害

来源：台湾《中国时报》

作者：尹启铭

上月美国国务卿布林肯受访时表示，台湾生产的晶片若因台海危机而中断，世界各地会爆发经济危机。渠表面是在肯定台湾的重要，核心用意却在塑造台湾处于地缘政治风险的形象，让国际舆论跟着美国的危言起舞，将促使台湾外资移出、台商订单转移、产业外移，让台湾经济陷于困境。

美国一向自私自利，何时竟关心起全球经济？台湾晶片生产尚未中断，全球经济早就被美国搞得动荡不安。2019年美中贸易战突起，美国出口成长从7.7%骤降为衰退1.4%，大陆则从9.9%降为0.5%；在美、中拖累之下，全球出口成长从9.9%转为衰退3.0%，经济成长从3.6%降至2.8%。美国在做的，岂不尽是些损人又不利己的事！

上月美国智库战略暨国际研究中心William Alan Reinsch为文《出口管制：太多？太少？》指出，国安顾问苏利文曾表示，过去25年美国在科技方面采取和对手保持领先一到两个世代的政策，拜登政府现则朝向超越这一政策，致力抑制大陆军事能力。文章认为过去的政策是有效能的，因为可以促使美国高科技公司扩大其获利，再将该等获利挹注到新一代产品的开发，同时维持让大陆科技落后美国。

但是基于两个原因，一是中国大陆一直在追求技术与产品自主发展的道路，甚至偷窃美国智慧财产权，而伴随美国扩大制裁，促使大陆更加速步伐。另一个则是大陆的军民融合主义，民间企业具有支援军方的任务，大陆不再有可靠的终端使用者，美国过去采取民用终端使用者和军方使用者分离的政策不再管用，因此美国改变政策，回到冷战时期对大陆采取全面的管制。

前述理由其实相当值得商榷，因为不管是大陆追求科技自主的目标或军民融合不分，早已行之有年。美国要对大陆科技发展掐脖子或全面防堵，只是其激化美中对抗大战略的一部分，目的在藉着扩大美中对抗拉帮结派、重建美国在全球的领导地位。而美国对大陆的几近全面防堵，不仅将国际贸易规则完全置诸脑后，其各种制裁措施，尤其是出口管制，更以全球半导体及相关产业作为牺牲。

大陆的半导体制造技术水准虽仍落后先进国家，但是经过多年发展，已在全球分工体系扮演重要角色。依据日本贸易振兴会资料，全球半导体IC出口中，亚洲占86.9%，其中94%输往亚洲；进口方面亚洲占87.8%，93%来自亚洲，显示亚洲地区是全球最重要的生产基地，而且已经自成一区域分工体系。

而在全球IC进出口中，大陆加计香港的出口占全球36%，进口占56.5%，均是全球第1，显示大陆在整体供应链已居重要地位，美国对大陆半导体的制裁措施对亚洲的供应链体系带来严重冲击。此外，半导体是电子组装产品的关键组件，大陆和亚洲是全球终端产品的主要工厂，半导体供应链的动荡将牵动下游组装产业的位移，对全球经济带来重大不确定性。

美国对大陆的制裁措施中影响他国最大的是出口管制，但同时伤害到自家半导体产业的创新发展。美国无厂设计业、设备业、智财业等高科技公司利用大陆快速成长的市场获取利益，再将利益投入庞大的研发支出，构成良性创新循环，日后这些业者的创新速度势将减缓，受害的是美国和半导体产业。

再者，美国的出口管制是以申请出口许可为基础，2021年出口大陆的5923件许可申请中，通过的占67%，否决的仅9%，其余是退件，每件平均审查时间从2017年的37天拉长到81天，显示美国政府的出口管制是劳民伤财、成效有限，而且制造了更多政商勾结贪腐的机会。

美国对大陆的全面防堵需以盟邦的共同支持为前提，包括“晶片四方联盟”和“印太经济架构”等都未能顺利开展，主要原因是美国未能创造联盟的大利及利益共享，反处处皆以美国私利为先，注定美国的对中政策将遭遇强大阻力。

（作者为台湾前经建会主委、前经济部长）