今非昔比　“供销社”在中国复兴要警惕什么？

来源：香港01

作者：杭子牙

计划经济时代的“活化石”供销社在中国强势回归是最近内地网路上的最热点新闻，各地供销社恢复并迅速壮大的消息，不断登上各主流媒体版面，在社交媒体也引发了很多讨论。

随便网搜一下就有消息显示，至2021年末，湖北已恢复县及县以上供销合作社机关102个、基层社1373个，基本覆盖了全省乡镇；宁夏乡镇级供销合作社覆盖率达到92.7%；重庆农村综合服务社增至6120家，覆盖率达76%等等。

供销社复兴还带动了A股市场相关板块高度兴奋。几天来，天禾股份，辉隆股份，天鹅股份，中农联合，浙农股份，浙江东日，中农立华，敦煌种业等供销社概念股纷纷大幅冲高，连拉涨停，与A股整体的低迷氛围形成鲜明对比。

因为不同人曾经的生活体验和对未来发展想象不同，怎么看供销社逆袭复兴是个人言言殊的话题，有人期待，有人兴奋，有人恐惧，有人忧心仲仲。

社会上很多人的恐惧与担忧不能说没有道理。毕竟，对曾经历过计划经济和物质短缺时代的大多数中国人而言，供销社和它所代表的那个时代确实很难令人愉悦，近些年某些躁动的舆论与社会风向也无法不让人产生某些联想。

应该实事求是地认识到，在当时那个普遍贫穷的计划经济时代，因为物资奇缺，国家靠行政计划掌握着社会物资购销与生产供应，供销社背靠行政资源垄断了几乎所有流通渠道，老百姓无论购销商品都必须经过它们，而在该系统的工作的员工又具有全民或集体企业职工身份，相当于由国家为其“饭碗”提供背书保护，其经营积极性普遍不高，服务意识普遍差劲，经营效益普遍不好，有些分社管理与从业人员还囤积居奇倒买倒卖，这些都是原来那个旧供销社系统留给人们的深刻记忆，这也是它们在市场大潮中被淘汰的原因。

所以，到底应该怎么看供销社复兴回归呢？如果新供销社能顺应改革开放与市场经济大潮，是以与其它市场主体完全平等的身份进入市场，是为市场引入一股新的竞争力量，或是能弥补充分竞争环境下某些靠市场力量覆盖不到的偏远山区或农村地区，成为中国乡村振兴和美丽乡村建设的一支积极力量，增加底层就业，体现国家制度设计对底层弱势群体的关怀帮扶，如果是这样的供销社复兴，那么它不仅没有问题，社会大众也会鼓掌欢迎它们。

但是，如果新供销社像计划经济时代那些在竞争中被市场淘汰的老供销社那样，“门难进，脸难看，话难听“，以国家行政力量为靠山搞垄断经营，藉助特殊背景身份形成的不对等优势无限膨胀，不是通过平等市场竞争，而是依赖政策扶持，通过不公平竞争挤压其它市场主体的生存空间，变成一个结合了权力、垄断与资本力量的类官僚主义怪胎与腐败温牀，如果是这样的供销社系统的话，那它的复兴确实不讨人欢迎。

值得注意的是，就在11月2日，湖北省纪委监委网站还刚刚发布消息，湖北供销社原主任赵东风因涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。

而湖北正是这些年供销社恢复的其中一个先进典型，赵东风则长期在湖北省供销合作总社工作，曾任党组副书记、副主任，2011年9月任总社党组书记，后兼任总社主任。

赵东风的同事——湖北省供销社原副主任明平安也已于去年12月被查，今年6月被开除党籍。明平安被指对抗组织审查、大搞权钱交易，并徇私舞弊，滥用职权，造成公共财产巨额损失。

所以，新复兴的供销社系统接下来会怎样发展，如何避开历史上因结合了权力与垄断地位而陷入过的官僚主义与腐败陷阱，如何处理好与其它市场主体的关系，值得长期关注。

希望回归大势已不可阻挡的新供销社系统能吸取历史教训、避开历史陷阱，如顶层规划设想的那样良性发展，各类市场主体能充分自由竞争，让市场在资源配置中发挥主导作用，在市场中见个高低，通过公平竞争优胜劣汰。但愿它不会让人失望。