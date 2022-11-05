越南的战略智慧 台湾应有启发

来源：台湾《旺报社评》

越共总书记阮富仲应习近平邀请，10月30日带同越共代表团抵北京访问4天，成为习近平连任后首位接见的外国领导人，可以看出双方对彼此关系的重视。《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）已于今年元旦上路，中方与亚细安（东协）国家都希望早日完成“南中国海行为准则”协商，让北京与东南亚国家的整合将进入新阶段。越南在东南亚影响力举足轻重，因而成为中美角力与拉拢的对象，越南如何应对大国角力，值得台湾关注。

南中国海主权争议 管控分歧

中共在二十大报告中提出“与邻为善、以邻为伴，深化同周边国家友好互信和利益融合”政策，东南亚将是中共二十大后“大外交”的起手式。王毅告诉亚细安特使，中国将视周边外交为对外关系首要，亚细安国家将在优先位置。越南是大陆在亚细安的最大贸易伙伴，但是中越在南中国海主权争议上有矛盾，如果北京能稳住与越南关系，对北京在东南亚区域的影响力，会产生基石的作用。

这次越南访问团阵容庞大，北京也以最高规格接待，从总书记习近平、国务院总理李克强、全国人大常委会委员长栗战书到全国政协主席汪洋，都分别与越方代表团进行会见和接待，显见双方有意建立全面性的战略合作。

这次访问，双方特别突出政党色彩。阮富仲以越共总书记身分接受习近平总书记的邀请来访，就是在凸显越南作为一个共产党领导的社会主义国家，与北京的特殊关系。双方认为中越不仅是山水相连的邻居，更有“同志加兄弟”的革命友谊。双方强调要坚定不移坚持共产党领导，坚持走符合本国国情特点的社会主义道路，反对外来势力的“和平演变”与“颜色革命”。

中越强调稳固社会主义国家政治制度，并非要输出革命，而是双方紧密、特殊关系的确认。中国与周边地区的关系，自古以来就根据血缘、文化等社会关系与地缘、贸易等政经关系的不同，而有亲疏远近的差别对待。北京与其他国家或政治实体的互动将不会局限于近代西方建立的“西伐利亚国际体系”。在主权观念外，历史脉络、地缘关系、经贸利益甚至敌友界定都会影响北京的交往态度与方式。

越南创造条件 拒一边倒

北京从社会主义同志出发，反对外部势力改变本国体制，对越南会有一定的说服力，至于成效多大或许可以在近期可能通过的“南中国海行为准则”得到检验。而未来越南在东亚生产体系中发展，也会是检视两国战略合作的前景。

东南亚是美国印太战略的一个软肋，正在急起直追，而越南正是美国的战略支点，今年美国副总统哈里斯与助理国务卿谢尔曼相继访问越南，可知美国拉拢越南的用心。

美国不会缺席近期在东南亚举行的几场重大外交大戏，拜登将访问柬埔寨参加美国与亚细安峰会以及印尼G20峰会，副总统则参加泰国的APEC峰会，会后将访问菲律宾。

总体来说，东南亚国家希望美国留在亚洲，成为平衡中国大陆的力量，但也希望维持与北京密切的政经关系与区域繁荣，不愿意选边，越南也不例外。即便这次越南高层出访北京，成功强化双边战略合作，但不会一边倒向中国。

战略平衡不是左右逢源或等距关系，而是理性的从自身的国家利益出发，利用自身的优势，细腻地找出最佳的连结与互动方式。越南与美国和中国都有过军事冲突与历史纠葛，但是越南不会自陷于历史仇恨或悲情的迷雾中，而是找出合适的语言与共同的利益游走大国之间。

台湾与大陆特殊的历史与社会关系，本来就不适用近代主权观念进行互动和交往，何况还有宪法增修条文与《两岸人民关系条例》的规范。基于台湾未来发展、两岸共同利益以及宪政秩序，民进党应积极创造机会，重启两岸交流大门，找回战略自主。阮富仲与习近平找到“同属共产党领导的社会主义国家”共同基础，而能突破战略分歧。中越可以，两岸没有理由不行。