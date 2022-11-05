台积电影响美国期中选情

来源：台湾中时新闻网

作者：王丽莎

台积电创办人张忠谋虽然已经卸下董事长职位，不过在很多人心里，或许都不觉得他已经离开台积电。甚至有些股民可能还认为，哪怕台积电真的怎么样了，关键时刻张忠谋还是会出手拯救台积电。台湾有台积电这座护国神山，而台积电有张忠谋这位镇山之宝。

这也就难怪北京忌惮台积电的部分原因，是因为张忠谋在扁政府时期，与2018年至今的蔡政府时期，都曾多次代表台湾总统参与APEC会议。虽然这未必代表张忠谋个人的政治立场，但有心人士还是会替张忠谋贴上亲绿标签，连带认为张忠谋会因此在日益激烈的全球半导体产业布局上，并以此左右台积电未来的走向。

台湾在过去一年，已经因为晶片和地缘政治问题，受到前所未有的关注。想必这次有张忠谋出席的泰国APEC会议，会有更多与会成员就两岸与晶片议题关注台湾。台湾和台积电因为半导体供应链问题被推到镁光灯下以后，很多决定就已经与台湾或台积电自己的意愿无关。

就像台积电亚利桑那厂机台移机典礼，相传美方对此高度重视，就连美国总统拜登到时都会出席。台积电对此相当低调，也传出台积电的邀请函尚未寄出，而且台积电原本没有要把典礼搞得那么盛大。只是因为就目前的局势来看，台积电的亚利桑那厂极具政治与战略上的意义，也是拜登政府能够藉此壮大美国半导体制造声势的好材料，于是最后才变得如此盛大。而且此刻放出这个消息，恐怕也有拜登想要稳固一下亚利桑那期中选情的考量。

原本作为共和党铁票州的亚利桑那，在上次总统和参议院大选都转而支持民主党。但依照拜登与民主党目前在当地的支持度，再加上特朗普支持的候选人来势汹汹，拜登要是再不做点题目，亚利桑那选情可能真的要告急了。