如果有朝一日中国放松清零 请收好这份股票指南

来源：彭博社

中国股市本周史诗级的大涨，让人得以一窥如果哪天采取可见的行动放松防疫清零政策，市场将会是一番怎样的景象。

网上流传的未经证实的重开传闻推动中国基准股指创出多年来的最佳周度表现，并刺激人民币走高。在经历了惨淡的一年后，投资者纷纷加入这波买盘狂潮，哪怕是新增病例增多、封控持续、卫健委重申坚持动态清零总方针不动摇也没能阻挡得了人们的热情。

“虽然还是传言，但终极目标已经在望，”深圳前海汇富联合基金管理有限公司基金经理余颖波说。他表示，重开几乎已伸手可及，股市交易料进一步活跃。

周五彭博新闻的一则报道称中国官方据悉正在制定取消国际客运航班熔断机制的计划，但围绕经济将于何时重开以及如何重开仍有诸多不确定性。不过在经历了多月的下跌后，投资者发觉自己很难不去为防疫限制有可能松绑欢欣鼓舞并做部署。一旦清零政策出现调整，将释放大量被压抑的需求，并在全球市场掀起涟漪。

以下是针对备受期待的中国重开提供的交易指南：

零售业复苏

聚会和商业活动的复苏可能会提振餐饮服务业，利好贵州茅台、五粮液等白酒股以及海底捞等餐饮股，海底捞仅本周就涨了超过20％。

重开将改善整体经济前景，这对消费必需品类股来说是个福音，比如乳品企业伊利股份、食品加工巨头金龙鱼。

当然，中国的防疫政策不太可能一下子转向，交易员解读各种隐秘迹象以及政策的细微调整都会带来市场波动。而防疫政策放松后病例的激增又会让公众小心警惕。

“对于不介意波动的投资者而言，重开和消费主题是合理的，但你要能够容忍风险，” BNP Paribas Wealth Management驻香港首席投资顾问Grace Tam称。

奢侈品卷土重来

消费支出不会限于家庭必需品，更多高端消费也会受到提振，从而利好在海南有离岛免税店的中国中免。中国中免A股本周飙升18％，使得年内跌幅收窄至10％。

如果中国游客回归，亚洲对欧洲奢侈品行业盈利的贡献也将重回正轨。旗下有Gucci等品牌的Kering SA因为中国市场销售疲软受到了巨大冲击。

“清零政策可能放松将利好奢侈品股，” GAM Luxury Brands基金的Swetha Ramachandran通过电邮表示。

旅游热潮

如果中国迈向重开，航空公司可能终于等来转机。中国东航、中国国航以及春秋航空等航空公司的股价势将上涨。

作为中国最繁忙的航空枢纽之一，上海机场和白云机场也将受益，两家公司今年以来的涨幅都达到30％左右。

而资生堂等日本化妆品生产商也将成为中国消费者回归的主要受益者。

疫苗生产商

冠病疫苗生产商也备受关注，因为提高疫苗接种率被认为是中国放松防疫限制的一个前提条件。

过去两周康希诺H股暴涨超过一倍，因一些城市开始采用其吸入式疫苗。

其他值得关注的股票包括正在开发国产mRNA疫苗的沃森生物，签署了分销辉瑞冠病口服药协议的中国医药，正在商业化一款国产冠病药的复星医药。这几家公司的A股本周涨幅都超过10%。

中国还将需要改善低线城市的医疗设施、升级医院设备，以应对可能增加的病例。潜在的赢家包括恒瑞医药、鱼跃医疗等。

大宗商品

作为全球最大的原油进口国和第二大石油消费国，中国经济复苏也将刺激大宗商品需求，对澳大利亚矿业公司必和必拓、美国上市的铜生产商Freeport-McMoRan Inc.等众多企业构成利好。

随着国内汽油、柴油和航空燃油需求回暖，中国国内的大型炼油商和能源生产商——中国石化、中国石油等也值得关注。