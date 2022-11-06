台北市长候选人电视辩论 谁获利？

来源：联合新闻网

作者：杨泰顺

台北市三位市长候选人，周六进行了一场电视辩论会。客观而言，辩论会内容水准不差，候选人在充分准备下，各项表现应该也都符合支持者的期待。两小时辩论过程，虽仅为台北的地方选举活动，但对台湾的民主品质，相信具有全面提升效果，可惜这只是唯一的一场。

身为候选人，所有活动当然以胜选为目的，台湾人在看热闹之余，必然也想问：“哪位候选人在辩论会中获利最大？”由于候选人的背景与特质各不相同，除了个人形象与表现，某些客观因素往往也会对某些候选人产生有利或不利的倾向。

长期观察美国总统选举辩论的学者，向来便有句老话：“电视辩论无法教育选民政策优劣，也无法凸显候选人的执政能力，主要功能只是在放大意外与错误。”故而，候选人参加电视辩论，均只求无过，很少奢望借此翻转民意。此次三位候选人的模组式发言，及点到为止的攻讦火力，便充分显示但求无过的候选人心态。

由于电视传播的特质与发言时间的限制，候选人的发言均集中于多数观众容易理解与熟悉的内容。候选人如果意图传播高远理想及施政细节，最终只会造成宝贵时间的浪费，效果反而不佳。此一状况，使得电视辩论对在任者较为不利，因为满肚子的施政体会，让他们在时间限制下显得表达笨拙。

当年担任八年副总统的尼逊辩输肯尼迪、连任的福特败给新人卡特、连任的卡特败给里根、老布什败给华府新鲜人克林顿等皆是显例。尤其，口条清晰辩才无碍的戈尔，在2000年总统大选辩论中，竟然无法在大而化之用字遣词经常犯错的布什身上取得优势，更是许多选战幕僚经常警惕的教材。此次辩论，黄珊珊只能反复强调28年的市政经验，陈时中对防疫政策除了“说了你没听”也无法具体反击，充分显示在位者的难处。

电视传播的效果对年轻候选人向来有利，尤其辩论会上年龄稍长的陈时中，被年轻的蒋万安与光鲜套装的黄珊珊包夹，形象上更是吃亏。要克服这自然条件的不利，似乎只能透过幽默风趣化解，里根当年的诙谐处理手法，迄今便仍是教科书的经典。陈时中的幕僚似乎也有备而来，故而开场没两句便模仿里根在1980年的名句：“你又来了”企图调侃蒋万安。但感觉上画虎不成有些类犬，毕竟英文的幽默翻成国语就有些走味，再加上陈本人原本木讷演起来也不像。

蒋万安在三位候选人中，语调最铿锵有力，手势也最多，应是刻意彰显年轻本钱，两小时演出算是赚到了。当年肯尼迪便以年轻形象击败尼逊，四百万看了电视才决定支持的选民中，有七成选择肯尼迪。若说这场电视辩论让民进党苦心经营的年轻选票崩盘，应该不让人意外。

这次选举台北市共有十二位候选人，但主办辩论的电视公司却只邀请民调领先的前三位候选人，这对其他候选人明显不公，苏焕智已因此提起告诉。由于电视传播效果强大，对受邀候选人无疑有加持效果，且主办辩论所创造的广告收益对电视公司也是不小的收入。美国法院因此在上个世纪八十年代判决，媒体邀请特定候选人参加辩论，应视同捐款助选，须受政治献金法规范。故而，尔后电视辩论便改由两党成立委员会或民间团体负责主办，这些经验应该值得台湾借镜。

作者为文化大学政治研究所教授