北市辩论无波澜 仍有高下

来源：联合新闻网

作者：郑自隆

台北市长选举电视辩论，三位候选人二小时交锋，虽然没有大波澜，但心细选民仍可分出高下。

申论是作文比赛，比的是候选人背后文胆的文采，及候选人背诵能力。蒋万安在八分钟中，攻击对手、陈述政见、形象包装轮流出现，让内容主题不干，而且只打陈不打黄都是对的，但诉求“四项发展、五项中心”却是贪多败笔，一共九样议题谁会记得？此外提硅谷经验，硅谷经验是什么？开场提一次也就罢了，后续还不断提出，也引来对手质疑，就有点不智了。

陈时中申论以攻击展开，因民调尚属落后，所以这也是对的战术，但提信维大楼老旧问题，却是烧水给黄珊珊洗澡，信维都更可是黄的强项，此外以“流麻沟十五号”电影来巩固深绿的基本盘，也是老套路。

黄珊珊以免治马桶、深蹲搭公车攻击对手，而且主攻陈，在战略上是正确的，民调必须拉下陈保持第二，方有胜选机会，虽然整体内容无特别新意，但提出“即战力”却是好主意，也让对手跟风讨论，“即战力”是广告学的“独特销售主张”，是对手无法跟进的特点。

交叉诘问，陈时中攻大巨蛋，等于做球给黄，黄珊珊漂亮回答，大巨蛋是“国民党弊案、民进党卡关、柯文哲善后”；但黄珊珊随后提问的“少子化”却是失误，少子化是全球性问题，谁来当市长也解决不了，而且对手的大撒币回答，选民也无法分辨高下。

第二轮交叉诘问，黄珊珊提城市限电，谓重大建设及捷运更新，台电都无法承诺来电，这题很棒；对绝大多数的市民而言是“新资讯”，不但市民没听过，相信蒋、陈两位也没有听过，以致回答都落在节电常识性、直觉性反应，没有新意。

结辩，陈与蒋都感性但空洞，找不出记忆点；但黄珊珊的“蓝绿恶斗”却明确而有冲击力，尤其目前选战正殷，看看竹、桃、宜往死里打的负面选举，更是令人感慨。

这次电视辩论，三位候选人都努力以赴，但仍可从市政娴熟度分出高下；不过辩论结果是否反应在选票上仍未可知，选举辩论效果常是“强化”而非“改变”，很难起义改支持他人；为什么？因为当有属意人选时，临时改变内心可会“认知冲突”。

所以选举电视辩论要办就要早，但选前才办，电视辩论只能沦为“牛肉场”，看热闹而已，恐无助于决定。

作者是政治大学传播学院兼任教授

