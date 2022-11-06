习近平妙答朔尔茨 中德深层矛盾难解

来源：明报

明报社评

德国总理朔尔茨的首度访华，只有11小时，是历任德国总理最短的中国之行，但在国内和国际上引发的关注和争议却是历来最大。他在访华前公开撰文，陈述此行的5个出发点，中国国家主席习近平在会晤中，对这5点巧妙地给予回应。从访问的初步结果看，中方给足他面子，经济上收获不小，对短期内稳定中德关系有一定成效。但中德、中欧关系的深层次矛盾仍然未解，朔尔茨回国后，仍要长期面临对华强硬派的政治压力。

撰文陈述访华初心

习赠前辈箴言提点

对于朔尔茨这次访华，德国国内和西方世界反对之声不小，主要是指他将短期商业利益置于对华战略及欧盟团结之上。在一片非议声中，朔尔茨行前曾在报章撰文，提出他访华的5项“初心”，即随着中国国内政治变化，与中国打交道的方式也要变化；俄乌战争导致世局变化，核战争阴霾笼罩，希望中国对俄施加影响力；中国仍是重要商贸伙伴，德国不会与之“脱钩”，但会要求平等对待，并减少对华依赖；对于新疆、人权等敏感问题会直言不讳，不会回避；他不仅是以德国总理身份、亦是以一名欧洲人身份访华。很明显，这5点“初心”，既是向反对者“解画”，亦是向北京传递信号，即德中关系不能“一切照旧”，希望找到对华合作新领域，还希望中国向俄施压，结束乌克兰战争。

根据新华社报道，习近平会晤朔尔茨时的表态，就是逐点回应其5点“初心”。关于中德关系，习近平指出，“政治互信破坏很容易，重建却很难，需要双方共同呵护”，“中国对德政策保持高度稳定性连贯性，希望德方也奉行积极对华政策”；对于俄乌战争和核武阴霾，习近平表示，支持德方、欧方为劝和促谈发挥重要作用，“共同反对使用或威胁使用核武器”，“防止亚欧大陆出现核危机”；在经贸合作方面，习近平提出“激活新能源、人工智能、数字化等新领域合作”，愿继续深化航空合作，并就疫情防治开展交流合作等。在朔尔茨访问期间，中欧签署了140架空中客车客机的采购协议，总值约170亿美元。与李克强会谈后，朔尔茨宣布，中方批准在华外籍人士接种德国产BioNTech冠病疫苗，令该疫苗成为首只获准在内地接种的外国疫苗。

习近平重申，中方始终视欧洲为全面战略伙伴，支持欧盟战略自主，坚持中欧关系“三不”方针，即不针对、不依附、也不受制于第三方。至于敏感的新疆、人权问题，习近平未正面回应，但却借朔尔茨的汉堡同乡、德国社民党前主席、前总理施密特的一段话提示，“政治家应当以宁静接受那些不能改变的，以勇气改变那些能改变的，用智慧分清其中的区别”。习近平称，对此观点“我很欣赏”，呼吁双方“追求最大公约数”。

朔尔茨这次不顾反对噪音，排除各种干扰，执意访华，商业经济利益或是最大的驱动因素。俄乌战争引发的能源危机，导致德国经济前景黯淡。当地研究机构预测，德国2022、2023两年的年度经济增长率分别为1.4%、-0.4%，将陷入衰退。能源成本的剧增，已导致德国乃至欧洲，出现“去工业化”迹象。

德企投资热情高涨

政坛对华气氛肃杀

中国已连续第六年成为德国最大贸易伙伴，并是最大单一进口来源、第二大出口市场。今年前三季，德国对华投资按年增长114.3%。随同朔尔茨访华的12家德企高层，是从100份申请中“脱颖而出”的，包括车企大众和宝马、西门子、阿迪达斯、药厂默沙东、拜耳、BioNtech的高层。化工巨头巴斯夫（BASF）在广东湛江投资100亿欧元的一体化生产基地，首套装置9月投产，是德企在华投资规模的最大单一项目。

不过，与经济上的这种热络形成鲜明对照的，是中德关系在政治上的肃杀气氛，就在朔尔茨访华期间，其外长、绿党领袖贝尔伯克（Annalena Baerbock）就在G7外长会上强调，在对华政策上，德国不会重犯对俄罗斯（过分依赖）的错误”。财长、自民党党魁林德纳（Christian Lindner）预告，在明年上半年推出的德国对华新战略中，将把重要贸易伙伴“中国”与制度性对手“中共”加以区分。对中远集团收购汉堡港码头的交易，朔尔茨的三党联合内阁，有近半的7名部长反对，可见德政坛对华强硬势力庞大。受政客和媒体的影响，德国对华民意也日趋意识形态化，当地民调显示，近58%受访者认为，即使经济受影响，德国仍应强硬对待中国。在此大气候下，朔尔茨的务实取态，更显得难能可贵。

维系国家间友好关系，不能仅靠领袖个人或条约，金钱买来的友谊也难牢固。正是由于中德关系的深层次矛盾仍然未解，朔尔茨的一次访问和德企在华的投资获利，都难从根本上改变中德关系。习近平所说，双方应“既不自我设限，也不好高骛远”，或许反映北京对与西方关系的清醒认识。