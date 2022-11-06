能源危机和高通胀成为笼罩气候峰会的阴霾

来源：明报

第27届联合国气候变化大会（COP27）今（6日）起在埃及海滨城市沙姆沙伊赫举行。摒弃化石燃料的呼声近年日益高涨，富裕国家面对出钱协助遏止全球暖化、支援发展中国家的压力有增无减，可是富国连承诺2020年起每年扶助发展中国家减碳及适应气候变化的1000亿美元至今都未到位。今年随着俄军侵乌触发的能源和食材价格急升，高通胀环境下富国如何肯履行环保承诺，备受关注。

这届联合国气候变化大会口号是“落实COP”（Implementation COP），预定商议包括：制定“应对气候危机工作项目”（mitigation work programme），在2030年之前采取更有效合作与加快减排；由美国等主要制造污染国融资，补偿最受气候问题困扰贫国的气候赔偿机制等。

南非2050前碳中和需5000亿美元

发展中国家财力薄弱，更兼许多深受债务困扰，负担绿色转型甚为吃力。以南非为例，将参与峰会的南非总统马福萨（Cyril Ramaphosa）前天（4日）表示，需要富国扩大承诺拨款，协助该国应付未来5年耗资达840亿美元的能源转型大计。南非这世界12大污染国之一，其八成电力源自烧煤。世界银行表示南非要于2050年或之前达至碳中和，需要5000亿美元左右，而该国要使一间大型火力发电站退役转用再生能源代替，便用了近5亿美元。

发展中国家急需援助，但已发展国家“拖数”问题严重。2009年那届大会，富国答应从2020年的5年间，每年向发展中国家融资1000亿美元，但经合组织（OECD）上月底指出相关国家迄今实际只付出了833亿美元。另外，联合国环境署最近报告称，世界在2030年前每年需要逾3000亿美元去应付旱灾、海水上升、严重风暴等气候危机影响，那将加重发展中国家的负担。

联合国秘书长古特雷斯上周四（3日）接受英国《卫报》专访时表示，现在是发展中国家与已发展国家达成“历史性协定”、由富国向穷国提供资金与技术加快再新能源转型的时机，否则按现在情况而言，大家都将“劫数难逃”。

不过，富瑞集团欧洲中东及非洲地区的环境、社会、管治与可持续金融主管萨瑟姆斯（Luke Sussams）表示，气候融资固然重要，但鉴于当今时局，期望大会在这方面达成重要决议，并不乐观。各国经历冠病疫情经济民生尚未复原，又随着俄军侵乌引发地缘政治紧张，衍生高能源价格、粮食安全、推高通胀、高息等连环问题。富国已然紧缩开支，还搁下原来的减用化石燃料计划，重启火力发电站等，令人怀疑是否仍有意愿出资扶助贫国。

此外，两大废气排放国中国和美国关系紧张，也可能窒碍大会议决成果。中国智库绿色创新发展中心董事莫争春表示，中美在气候方面的沟通仍然滞后，难以见得中美会合作推动全球气候行动，而且美国参议院主张把中国剔出发展中国家之列，那将改变中国的谈判位置，可使中国被归类为已发展国家而要作出气候融资。美国气候特使克里表示，9月曾发电邮予中方气候特使解振华沟通，但未获回复。

“环保少女”轰没变革决心拒出席

在COP24发言知名的大会常客、瑞典“环保少女”通贝里（Greta Thunberg）批评气候峰会与会者志在“洗绿”（greenwashing），没有彻底变革决心，本届将不出席大会。