朔尔茨决定走自己的路

来源：《旺报》

《旺报》社评

德国总理朔尔茨在内外强烈反对声浪下，毅然带领12位企业领袖赴北京访问，北京果然立刻报以大礼：批准在华外国公民接种德国BNT疫苗，当天BioNTech股价一度大涨5.6%；中航集团宣布采购140架空中巴士客机，总价约170亿美元（239亿新元）。不过，若只把朔尔茨此行定位为“救经济”，将无法理解此行的全部意义。参酌他行前在《法兰克福汇报》发表的署名文章，理解他对中美对抗新形势的判断，与欧盟与德国在中美对抗格局下的定位，才能理解他为何顶着内外庞大的压力，坚持走自己的路。

对极端主义戒慎恐惧

“救经济”是朔尔茨此行目的之一，但还有更深刻的思考。俄乌战争爆发以来，德国在能源危机上的损失，高达2、3千亿欧元，其中一部分，是花在以四倍价格进口美国液化天然气上。北溪天然气管线被破坏，是对德国能源稳定的致命性的打击，德国至今对破坏管线元凶仍三缄其口，不愿随英美媒体甩锅给俄国。俄乌战争爆发、北溪被破坏，短期内德国要与俄国恢复政经关系已无可能，看到美国人大发战争财也不可靠，朔尔茨认定德国该走自己的路。

欧洲通膨高涨、右翼极端势力兴起，德国的历史经验不免让朔尔茨忧心忡忡。近代以来，没有任何一个国家像德国一样，历经右翼法西斯主义和左翼共产主义两种极端主义之苦，前者带来希特勒的战争罪行，后者带来国家的分裂。现代德国对极端主义戒慎恐惧，除了在法律上对极右言论或组织采取严格的限制，也走出不同于英美资本主义的所谓“莱茵模式”，更加重视社会公平与福利保障。德国商界普遍承认，没有中国大陆的供应链与巨大市场，要维持德国的社会福利与生活品质是不可能的事。

更重要的是，德国乃至欧盟面对新的世界格局该如何判断未来走向，又该如何自我定位？拜登政府最近发表国家安全战略报告指出，未来10年将是与中国竞争最激烈的10年，又对中国大陆发起极为严厉的科技战。而中共刚结束二十大，决定新一轮的领导班子，也摆出不畏斗争的备战姿态。俄乌战争代表后冷战时代的结束，接下来的是中美对抗的新冷战还是多极化的世界格局，德国与欧盟都面临艰难的选择。如果欧盟选择追随美国与中国脱钩打新冷战，在可见的未来，欧盟就只能做屈居人下的小老弟，无法摆脱对美国的军事依赖。

多极格局有利欧盟

朔尔茨认为，多极的世界格局有利于德国与欧盟，二极的冷战对立曾让德国饱尝民族分裂的痛苦，德国要竭尽所能避免新一轮的阵营对抗。德国认为未来世界格局将朝向多极化，在多极化格局中，中国当然是不可忽视与孤立的一极。他也不认为中国有意称霸或建立以中国为中心的世界秩序。在多极格局中，德国当然要与中国继续维持交流，并强化自己实力，让欧盟成为多极权力格局中的一员。

冠病疫情爆发与俄乌战争，让过去3、40年来经济全球化的发展面临挑战，国家安全与供应链自主凌驾于经济利益之上，成为新的国际政治经济主流。朔尔茨认为要强化国家经济韧性，减少依赖，靠的不是保护主义，而是多元化与对等的交流，维持与中国对等开放的经贸关系，符合欧洲长远利益。

当然，德国作为欧盟的一员，朔尔茨重申欧洲的共同利益与价值，对于公民权利与台海和平提出关切，认为在相互交流中不应回避艰难的议题。他也不回避欧盟将中国定位为“合作伙伴、竞争者和对手”三重角色，承认与中国存在竞争以及制度性对手的现状，但在全球性议题上还是需要与中国合作。

朔尔茨回到前任总理梅克尔的对华路线，但朔尔茨面对的是比梅克尔更严峻的挑战。经济危机、社会不安、欧盟分裂、战争冲突以及中美对抗。朔尔茨不畏艰险走自己的路，接下来就看欧盟其他国家是否跟上。

