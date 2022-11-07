赖清德总统路的三大关卡

来源：《中国时报》

《中国时报》社论

无论是就政治实力、与现任领导人的微妙关系，乃至人尽皆知的未来动向而言，赖清德都堪称是历来最受瞩目的副总统；最近他更完成了一年之内的第三度出访，在正沉浸于选战热潮中的台湾，罕见地能从国际挺进台湾内部，成为媒体报道与网络热议的焦点。显然，之前一直尽量保持低调的赖清德，在蔡英文总统如今任期只剩一年多、年底地方大选民进党又极可能大败之下，他的总统之路将会走得更明确，挑战与变数也会一一浮现。

隐形战争 避免喧宾夺主

在甫结束的帕劳之行中，赖清德言必称“中华民国台湾”，被问到过去自称是“务实的台独工作者”的政治路线是否做了微调？他的回答是没有路线微调的问题。他并强调，蔡英文总统的“四个坚持”，解决了台湾认同上分歧的问题，得到国际肯定，“我们要在这个路径上继续努力”。

有别于过去绿营政治领袖的遮掩包装，赖清德是第一位明确表态自己是“台独”的人，而且是担任行政院长、在国会殿堂上的公开表态，冲击与影响自然不能等闲视之，此后更成为他无法回避的烙印。有人认为，蔡英文近年来着重于重新定义“中华民国”，而赖清德则是重新定义“台独”；表面上看似言之成理，但深究其实，“中华民国台湾”是不是“台独”，其实是“横看成岭侧成峰”，台湾的民意与两岸的现实必然会做出理性的裁决。

赖清德真实的想法与现在的说法，其间有何保留或不同、甚至是改变？以赖现在的身分，他当然是言必“尊蔡”，服膺蔡英文“四个坚持”的路线，但具体的施政措施有何调整？至少在他能获得民进党提名竞选下任总统前，恐怕未必能听到他对两岸关系进一步的主张与论述。

这次九合一大选，民进党选情低迷被看衰，赖清德的角色更显微妙尴尬，辅选用力不足或过当都会被大作文章。尽管不少选区的绿营候选人争相与赖合照以吸引选民，但日前他为陈时中站台，不仅在台上拉手时陈时中摆出一张“厌世脸”，赖清德一席“台北市是疫情的开始”的说法，到底是失言还是讲了真话，更被认为是喧宾夺主帮倒忙，反而让英系力挺的陈时中急着善后。

务实台独 保留回旋空间

正因如此，赖清德现在必须拿出符合蔡英文期待的表现，却又不能太过于表现，以免影响他2024总统大选的布局，所以只能专跑稳赢或稳输的地方，不要去碰一级战区，免得到时候要跟蔡英文、苏贞昌一起承担败选责任。但面对蔡英文完全执政后民进党快速的腐化，不仅民意深刻有感，赖清德不可能无视，在年底九合一选举后进入自己的“主场”必然会有所切割重整。

面对反赖的英系、反新系的正国会、适时操作关键少数的苏贞昌，还有蔡英文全力培植的郑文灿、列为活棋备胎的陈建仁，延续至今未解的蔡赖之争，2022选后必然还有可观的延长赛。

赖清德担任阁揆时自称是“务实的台独工作者”，被大陆视为“扯下蔡政府维持两岸现状的伪装”，更为原已脆弱的两岸互信蒙上重重阴影，但北京并未将赖列入“台独顽固分子”黑名单，相对也为双方保留了一点善意互动的回旋空间。而赖清德说法真正的关键在“务实”，如果要避免冲突与战争，赖清德维持两岸关系、赢得人民认同的务实做法又是什么？

赖清德看得很清楚，迈向2024总统之路必须过三大关，一是排除化解蔡英文的阻力，先赢得党的提名再说；二是获得美国的支持，以及大陆基本的理解；三是多数台湾民意的认同。而这三者，“务实”都是重中之重的根本。

年底九合一地方选举，赖清德虽然不是主角，却是在打一场尽在不言中的隐形战争，他此时的沉潜与布局，既是动见观瞻，也会动辄得咎；更意味着未来面对各种新的变化，当他确认能在民进党内当家作主时，才会真正提出属于自己的理念与路线。年底选后民进党内权力结构必然有巨大调整，“后蔡”政局赖清德的角色更受瞩目，紧接而来的总统大选，从两岸到国际再到台湾，将是一场和平或战争的抉择，这才是“务实的台独工作者”的终极挑战。