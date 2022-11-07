美国中期选举往往有利股市 国会和政府由不同政党主导可能更是利好

来源：彭博社

作者：Jess Menton、Elena Popina

股市的短期前景取决于70多年来一直为股市带来的重大利好：美国中期选举。

利率上升、衰退风险上升和40年来最严重的通货膨胀可能会导致与过去趋势分道扬镳。但从历史上看，中期选举后的第四季度和翌年是股市在总统一任四年中表现最强劲的时期。

民意调查显示，民主党可能会失去对美国众议院或参议院的控制，股市可能会从另一个传统上利好因素中得到提振：国会和政府由不同政党主导，实际上这代表任何可能动摇经济前景的重大立法都难以过关。

Bokeh Capital Partners的首席投资官Kim Forrest说 ，国会和政府由不同政党主导是好事，因为什么都做不了，未来两年不再有不确定性。企业可以在知道环境将如何的情况下开展业务，如果共和党在民主党总统的治理下控制国会，这将为美国企业带来一定的确定性。

一段由华盛顿推动的股市涨势将受到投资者的欢迎，由于美联储数十年来最激进的货币政策收紧，造成标准普尔500指数今年下跌21%，投资者受到重创。

如果经济放缓，即使失去国会一院也会削弱民主党制定财政措施以刺激经济的能力。这将消除一个美联储主席鲍威尔进一步升息以压制通胀的潜在原因。

根据Optiver 的估计，期权定价表明，如果共和党获胜，标准普尔500指数将上涨多达0.7%，如果民主党以某种方式保住国会多数，标准普尔500指数将下跌多达3.3%。

从长期来看，美国股市正处于美国总统一任任期16个季度中最看涨的时期。根据 Carson Investment Research 的数据，中期选举年的第四季度和随后的两个季度是历史上表现最强劲的，自1950年以来，标准普尔500指数在这三个季度的平均涨幅分别为6.6%、7.4% 和 4.8%。

然而，今年的前景因美联储加息的幽灵而变得复杂。上周，鲍威尔打破了对央行计划转变的任何预期，称其仍有 “一些路要走” 随着利率的提高，其关键政策利率的峰值可能高于预期。

“这一次中期季节性无法维持，因为市场还没有意识到利率需要在更长时间内保持较高水平，” 丽兹杨，SoFi 投资策略主管。

“一些投资者将美联储的暂停与美联储的支点混淆了，”杨补充道。 “一个支点意味着美联储正在完全改变方向。它不是。避免衰退的机会非常低，因此美联储很可能在 2023 年暂停，因为他们需要看到他们已经做的事情对经济的影响。但暂停并不意味着他们会在暂停结束后果断降低利率。他们可能会暂停并再次加息，尤其是在通胀仍然居高不下的情况下。”

这样的停顿将出现在历史上股市的强劲时期。 Bespoke Investment Group 汇编的数据显示，总统周期的第三年——明年——是迄今为止自二战以来最强劲的一年，推动标准普尔 500 指数平均上涨 14%。标准普尔指数在选举周期的第二年上涨了 57%，在第三年上涨了 83%。

另一个有希望的先例：在过去的中期选举之后，标准普尔 500 指数几乎没有出现任何疲软。根据对可追溯到1950年的数据的分析，在中期选举后的随后一个月、三个月、半年和全年中，该指标平均走高。 威利·德尔维奇，All Star Charts 的投资策略师。中期选举结束一年后，标准普尔 500 指数平均上涨 15%。

对德尔维奇来说，逻辑是这样的：当权的政客想要连任，所以他们开始在大选之前制定更宽松的政策。但这一次，接下来会发生什么几乎不确定，对通货膨胀的不满可能会改变典型的政治剧本。

“这个周期的不同之处在于，到目前为止我们还没有看到更多的刺激政策，我们看到了相反的情况，”德尔维奇说。 “这个循环不是对即将发生的事情的预期，而是对已经发生的事情的反应。如果共和党在中期选举中获胜，也许政策会更加有利于市场，这可能会支撑标准普尔指数。”