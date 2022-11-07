台积电的另一隐忧—全球税改

来源：《联合报》

作者： 陈国樑

先进制程晶片需求退减与美中政治经济角力，使全球半导体业发展进程受创，台积电当下的考验，除整体经济的逆风局势外，也面临对于产业竞争优势地位的挑战；地缘政治风险，则是非经济因素最大的隐忧。此外，即将上路的欧盟“碳边境调整机制”（Carbon Border Adjustment Mechanism）对于半导体供应链，以及OECD国家所主导的“全球税改”，也都将带来立即性的冲击；后者尤其来势汹汹。

全球税改的主体，由“剩余利润税”（residual profit taxation）与“全球最低税负制”（global minimum tax），即所谓的“两支柱方案”（two-pillar solution）所架构而成。其中“支柱一”之剩余利润税，针对超大型跨国企业税前利润超过10% 之“超额利润”，课征25% 税负，分配予企业市场所在国家或地区。

在台湾，达到支柱一开征门槛（合并营收达200亿欧元）之超大型跨国企业，仅有台积电一家；因此，剩余利润税有如点名台积电开刀。2020与2021两年，台积电的税前利润率，分别为43.66% 与41.77%；根据台积电综合损益表（合并）数据、代入支柱一规则计算，两年分别会有：19.01% 与19.27% 之税前利润，会被纳入分配；金额分别高达：1111.94亿与1278.1亿元（欧元，1786.49亿新元）。

至于“支柱二”的全球最低税负制，规范大型跨国企业之利润，不论全球布局与租税规划，皆面对“有效税率”至少15% 之税负。台湾企业不仅台积电会被纳入，根据台湾财政部资料（2019年跨国企业缴交“国别报告”家数），约有160家跨国企业与259家外商跨国集团，将受全球最低税负制影响。在支柱二下，企业母公司与国外子公司、分公司，都将会面临所在地税局，课征与15% 有效税率差额之“追捕税”（add-on tax）。

再以2020与2021两年而言，台积电之“有效税率”（所得税费用÷税前淨利）分别为：11.39% 与9.96%；因此，按支柱二规则，若要达到15% 有效税率，应分别“追补”台积电：210.98亿与334.16亿元的税负。

以上试算，直接套用两支柱规则，台湾并非属直接参与全球税改140多个国家与地区（“防止税基侵蚀及利润移转包容性架构”成员），就目前OECD针对参与成员所发布之规范与释义，对于非成员国家大型跨国企业的实际冲击，尚难以评估。但可以确定的是，在两支柱的架构下，OECD绝对不会坐视未参与全球税改行动的国家或地区，继续以低税率或租税优惠作为工具，吸引投资。

面对全球税改对于台湾大型跨国企业的可能冲击，最让人费解的是，台湾行政部门逆其道而行、扩大对企业减税的政策思维。经济部日前完成《产业创新条例》修法预告，增设第10条之2—“护国群山”条款；主要内容是对于“具关键地位国内企业”，提供研发前瞻技术与购置最先进制程设备，两项的租税优惠。

然根据先前讨论，台积电在台湾享有之新增租税优惠、而使税前利润上升，在支柱一的最糟情境下，新增的利润莫约两成，会面临被纳入分配的风险。在支柱二下，由于台积电有效税率低于15%，租税优惠所新增的利润，每一块钱都将使台积电海外子公司与分公司，遭受海外税局追补课税的风险；等同是拿台湾库存因减税而损失的税收，来补贴他国国库收入，何等荒谬！

其实台积电的租税负担并不重，不须锦上添花。2014年到2017年间，台积电的有效税率位于13%、加减0.5% 间，低于全台企业平均；2018年起，台积电有效税率更开始逐年下跌，2021年跌破10%，来到先前提到过的9.96%。

最后的警讯，近日台内外皆传出，政治人物利用台积电投资、设厂，作为政治筹码运作的消息，著实让人遗憾。秉持研发与企业文化精神，台积电有可能在产业竞争中维持领导优势；但在政治不断地干预企业决策下，台积电一定会败下阵来。