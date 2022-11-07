美联储观察人士“手指伸在空中” 预计利率峰值高于5%

来源：彭博社

作者：Craig Torres、Jonnelle Marte、Vince Golle

美联储主席杰罗姆·鲍威尔声称利率峰值需要比先前以为的更高后，华尔街正在极力猜想最终水平会是多少。

联邦公开市场委员会9月份估计，2023年目标区间会达到4.5%至4.75%。但鲍威尔上周三以高通胀和劳动力市场非常紧张为由对记者表示，“自上次会议以来公布的一系列数据显示最终利率水平将高于先前预期。”

在他发表讲话前，美联储官员连续第四次将基准利率上调75个基点，至3.75%至4%，继续了该央行自1980年代以来最激进的紧缩行动。

四位美联储决策者自会议结束以来发表的讲话，同样表示利率会上升，但没有给出准确的预测。里士满联储行长Thomas Barkin上周五在CNBC表示，“完全可以想象”央行可能需要将利率提高到5%以上，尽管这不是当前的计划。

鉴于除了鲍威尔的讲话和美联储上周三的声明外没有太多其他的依据，野村控股经济学家在会后将利率区间峰值预估上调至5.5%-5.75%。其他人重申了明年会达到或超过5%的预测。

鲍威尔表示，目标是“足够有约束力”，使通胀率回落至美联储2%的目标。一种手段是将利率设定在高于通胀或通胀预期的水平，不过他也提出了几种衡量潜在通胀或通胀预期的方法。

关于如何衡量通胀，“我没有具体数字，”他说。

根据美联储所青睐的指标，在截至9月份的12个月里，不含食品和能源的美国核心价格上涨5.1%。

“我们对最终利率的看法更像是手指伸在空中的猜测，而不是依据严谨的科学，”巴克莱驻纽约高级经济学家Jonathan Millar表示。

Millar估计最终利率为5%至5.25%，并指出存在很高的不确定性。 “明晰度不够说明他们对这些标准方法也都没有太多信心，促使他们采取了一种本质是判断性的临时方法，”他说。

鲍威尔还讨论了给美国劳动力市场降温的必要性。

上周五发布的10月份就业报告显示在这方面仅取得了轻微进展。上月就业人数增加了26.1万，超出预期，平均时薪高于9月份，失业率升至3.7%。

“我们仍然看到劳动力市场紧张，工资压力仍然很大，”EY Parthenon高级经济学家Lydia Boussour表示。他预计最终利率在4.5%至4.75%。“美联储必须坚持下去。”

在周五的讲话中，波士顿联储行长Susan Collins表示，她对峰值利率的看法自9月以来上升了，但“我确实认为现在具体谈论到底会是多少可能还为时过早，因为事态还在发展。”

明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari对美联社表示，他预计明年发布的利率峰值预测将高于9月份的预测，但拒绝说明具体数字。芝加哥联储行长Charles Evans告诉路透社，他预计美联储最终将把利率提高至“略高于”9月预测的水平。

在会议前接受彭博调查的经济学家预计最终利率为5%。投资者押注美联储12月将加息50个基点，到2023年年中达到5.1%左右的峰值。

“鲍威尔在11月2日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上向市场发出了一个明确的信息：不要指望我们在每次会上都继续加息75个基点，但美联储也没有转向鸽派。我们预计美联储将在12月会议上将加息步伐放缓至50个基点，并发布新的点阵图，显示终端利率在5%左右。”

鉴于通胀持续高于预测，FOMC在今年的三次季度预测中每次都上调了“点阵图”预测中对最高利率的看法。在12月FOMC决定发布前还有两份消费者价格报告，11月10日发布的10月份数据。

由于鲍威尔的会后新闻发布会，华尔街核心关注焦点从加息幅度转向了利率会在更高水平见顶并会在此停留足够长的时间，以给通胀降温。

“未来的问题是让利率稳定下来，对其限制性比较有信心，”Dreyfus和Mellon的首席经济学家Vincent Reinhart表示。他认为最终利率为5%至5.25%。“因此要尽可能长地将基金利率维持在高位，直到确信通胀率正在回归目标水平。”

评估鲍威尔期望的正实际利率的一种标准方法是，利率在未来一年超过预期通胀率。根据密歇根大学调查对来年的预估，预期通胀率应该是5%，或者按照职业经济学家的预测，2023年不含食品和能源的核心通胀率在3.5%左右。

“因此，这意味着实际基金利率在零左右，甚至仍然是负值，”约翰斯霍普金斯大学经济学教授Jonathan Wright表示。“这意味着要实现必要的限制性立场，还有很长的路要走。”