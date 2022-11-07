气候峰会在埃及—地域平衡？漂绿洗白？

来源：《联合报》

作者： 李河清

联合国气候变化纲要公约第27次缔约国大会（COP27）于十一月六日至十八日在埃及召开。这是第五次在非洲举办的年度气候大会。摩洛哥曾举办过两次，分别为COP7和COP22，南非为COP17，肯亚则是COP12。联合国每五年选在非洲开会，巧妙兼顾了地域平衡和南北竞合。

非洲的温室气体排放占全球排放的4％。高温乾旱等气象灾害，非洲首当其冲。面对农业、食安、迁徙、空污与健康等负面影响，非洲的因应能力又极为薄弱，这次在埃及开会，正凸显了非洲独特的地缘政治与能源转型。

埃及90％的能源来自化石燃料，是非洲第二大天然气生产国。COP26格拉斯哥盟约所达成的甲烷减量承诺、洁淨电力转型、零排放车辆宣言，埃及都没有参加，却将天然气做为能源转型的桥接，晋升成为非洲重要的天然气转运中心。

身为主办国，埃及延迟至今年7月才首度修订巴黎协定目标的承诺。气候行动追踪智库（Climate Action Tracker, CAT）依照模式与实际减量推估，埃及被评为“严重不足”。

埃及没有加入2050年淨零排放的行列。其所自行订定的减量目标附带条件，以获得国际补助为前提。为了确实遵行巴黎协定，埃及在COP27召开之前，亟需重新审视并提出更有力且透明的减量目标。此外，埃及虽然停止建造燃煤电厂，投资再生能源，却大幅度增加国内天然气的生产及利用，并视其为“过渡燃料”，埃及的长期能源策略将难以摆脱高碳排国家的枷锁。

国际政治学者谈到埃及，常会提及两件事，以阿冲突的调解人，以及苏伊士运河。COP27主席的特别代表WaeL Aboulmagd就表示，埃及将以“公正仲裁国”为期许，为非洲国家发声，结合发展中国家争取气候资金，呼吁工业发达国家确实担负起减排的历史责任，并针对气象灾害所造成的“损失与损害”成立赔偿融资机制。目前已有丹麦、苏格兰表达资助意愿。

COP27最大争议来自于人权议题。埃及军政府2013年取得政权，塞西总统大量拘捕异议分子，政治关押程序不当，使用酷刑，甚而强迫失踪。目前约有6万名政治犯囚禁牢中。记者／作家／社运人士Naomi Klein在卫报撰文指出，COP27不止是为污染国家漂绿，更是为埃及这个警察国家漂白。紧绷的氛围同时反映在多则外媒人权议题报道，访问对象皆选择匿名。国际特赦组织认为，COP27或许是有史以来控制最严密的COP。