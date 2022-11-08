“拜登有毒”——不得民心的总统成为拖累

来源：彭博社

作者：Akayla Gardner

拜登的低支持率，使得大多数选情胶着的民主党候选人刻意与他保持距离。

中期选举通常代表着对现任总统的全民公投，而历史统计结果对控制白宫的一党通常并不友善。上一次在任总统在中期选举中看到本党增加众议院席位还是在乔治·W·布什时期，而那次中期选举之前一年刚刚发生“9·11”恐怖袭击。

根据10月份的盖洛普民意调查，受持续的高通胀和经济担忧所累，拜登的支持率只有40%。在许多选情胶着的民主党人看来，拜登成了拖累。

但也有例外者。例如众议员Mike Levin。

根据《库克政治报告》，Levin的圣迭戈选区属于“两党旗鼓相当”。上周晚些时候，拜登出席了两场Levin的活动——这次中期选举中，拜登极少亲自露面为胜算不大的众议院民主党人站台。

声望不高的总统

这次，拜登令人瞩目地缺席了几个最胶着的战场州，例如佐治亚州、内华达州和亚利桑那州，这几个州都有参议院席位竞选。有时，当他访问某些战场州的时候，民主党候选人会避免跟他同场——例如在俄亥俄州。

在这种情况下，他的亲自上阵基本选在几个民主党根据地，例如纽约州、伊利诺伊州和马里兰州。他的助选活动周一将在马里兰州收官，最后一场活动是为民主党的州长候选人Wes Moore站台。

拜登的一位顾问表示，拜登明白各场竞选的动态，并与候选人讨论了如何为他们提供最佳支持，无论是亲自出面还是派代表到场。在讨论白宫中期选举策略时，这位幕僚要求匿名。

白宫没有回复置评请求。

在竞选的最后阶段，拜登公开站台支持了伊利诺伊州众议员Lauren Underwood和Sean Casten、新墨西哥州众议员Teresa Leger Fernandez、纽约州众议员Jamaal Bowman。在《库克政治报告》中，Casten和Fernandez的选区“偏民主党”；Underwood和Bowman被认为胜选无虞。

周日的NBC News民调显示，民主党人在最后阶段缩小了与共和党人的差距。