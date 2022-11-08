从“全党挺坚”到“全党挺中”

来源：台湾《联合报》

联合报社论

赶在台北市长候选人辩论会前，卫福部食药署火速通过高端疫苗EUA的延长，让原已问题一箩筐的高端再添加一个碗大的污点。蔡政府这番操作，说白了就是“全党挺中（陈时中）”，心态与两个月前的“全党挺坚（林智坚）”如出一辙。根据过去的经验，民进党高层深信“谎话说一千遍，就变真理”，当初悍然贬抑台湾大学对林智坚论文抄袭的专业认定，现在则违反一切药审伦理，硬把一个没有科学证据支持的唬烂疫苗说得如灵符圣水般伟大。

说卫福部的审查违反专业，并非无的放矢。卫福部以为人民不懂药物审查的专业，因此就能欺骗蒙混，胡乱护航。我们以下试着以白话文，揭穿卫福部的蒙混伎俩，也要让台湾人民了解：陈时中主政数年下的卫福部，专业堕落到了多么不可思议的地步。

世界各国做疫苗临床实验，都须将受测对象分为“实验组”与“对照组”，针对两组施予不同的治疗（例如一组施打疫苗，另一组施打安慰剂），再比较两组效果的差别。这里的重点是：实验组与对照组的个人特征必须相同，在年龄、性别、种族、健康状况等面向，都有相似的分配。这种要求，理由很简单：唯有两组人身体状况相似，才能确定实验结果的不同是源于实验组与对照组剂量或配药的差异。举例来说，如果实验组全是老人、而对照组全是年轻人，人们即无法分辨实验结果的差异究竟是来自于药剂差异，抑或来自年龄差异。这是临床实验的ABC知识，医学院人尽皆知。

这次，卫福部把“接种高端疫苗者”与“接种其他疫苗者”做重症罹患比较，却对不同疫苗接种者的身体特征差异不置一词，就是刻意在误导民众。众所周知，愿意接种“临床实验数据残缺的高端疫苗”者，许多是受到蔡英文“捐出手臂”召唤的绿粉、“天然独”。天然独世代都比较年轻，因此接种高端疫苗的族群，必然有比较多的年轻人。由于年轻人本来就不容易因冠病感染而引发重症，那么比较高端与其他疫苗接种者的“重症罹患率”，又有什么统计意义？卫福部略过接种疫苗者身体状况的事前控制，却大剌剌公布没有科学意义的事后重症率数字，这不是存心蒙混吗？

此外，高端的次蛋白疫苗注射后身体副作用比较轻微，因此“不喜欢因接种而身体不适”的人，比较倾向接种副作用较轻的疫苗。当这些疫苗接种者因感染冠病病毒而身体有些微不适时，他们也比较会积极就医服药，因而也就减少了病情转重症的几率。很显然地，这种“染疫后如何处理自己身体不适”的态度差别，又是一个不同疫苗接种者的特征差异。卫福部刻意略过这些差异，公布的数据又有多少科学意义？这些统计瑕疵不是不能校正，但卫福部完全不做说明，就是刻意误导。

看看过去一年多，台湾为高端付出多少代价？为了这家“负责人丑闻缠身”的公司，陈时中与蔡英文扭曲了全球通用的药物审查流程、气走了院士级的疫苗专业权威、诱骗了几十万人接种没有其他国家认证的疫苗、销毁并浪费了几十亿预算、阻挡了民间疫苗的进口、放任了股市的高端股价炒作、坑杀了追涨追跌的散户。如今民进党主政的卫福部再接再厉，轻易践踏了临床实验的基本法则，又将无人问津的作废疫苗延长一年EUA。如此操作“全党挺中”，一如两个月前“全党挺坚”的霸道与野蛮。