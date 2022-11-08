参院四州关键战 拜登要力避跛脚

来源：明报

美国中期选举今日（8日）举行，被视为对总统拜登执政的公投，持续高通胀及汽油价格飚升引发民怨等因素下，民主党几乎肯定将失去众议院控制权，为免完全丢失国会令拜登成为“跛脚鸭”总统，民主党将目标转为保住在参议院的些微优势，其中宾夕法尼亚、亚利桑那、内华达和乔治亚为两党争持激烈的关键战场。专家向明报指出，难以推动长期政策的情况在美国政坛并非罕见，而拜登政府一些主要政策工作已完成，未来关键在于他如何推动其他措施。

周二参议院100议席中将改选35席，众议院435席全部改选，民主党选前以221席领先共和党的212席控制众议院，但共和党利用选民不满通胀和罪案率高，积极攻取民主党阵地，预计他们可再添最少5席，并可夺回众议院，一些民主党策略师承认，民主党恐失多达20席。

选民不满通胀罪案率高

参议院的结果则难以预测，两党选前各占50席，民主党仅靠副总统贺锦丽握有的一张决定票而些微占优。这次参议院4个选情激烈的州份中，亚利桑那、内华达和乔治亚现由民主党控制，意味该党须最少保住这3席方能胜出。共和党只须守住原本宾夕法尼亚州的议席，再在上述3州从民主党手中夺取其中一席，便可望控制参议院，为拜登未来两年施政带来障碍。

守宾夕法尼亚 共和党形势较佳

在亚利桑那州，共和党派出年仅36岁的基金资本家马斯特斯（Blake Masters）迎战寻求连任的退役太空人凯利（Mark Kelly）。美国有线新闻网络（CNN）分析指出，马斯特斯弱点在于净支持度为负数（反对其当选的人多于认可），令凯利能摆脱拜登施政不受欢迎的阴霾。多个民调显示，凯利的支持度领先马斯特斯3至6个百分点。

CNN指出，内华达州寻求连任的民主党联邦参议员科尔特斯—马斯托（Catherine Cortez Masto）只能吸引拉丁裔选民，未能像对手、该州前总检察长拉克索尔特（Adam Laxalt）获得不同背景选民支持。内华达州10年前仍是传统蓝州，但近年民主党在当地的优势不断收窄，上届大选特朗普仅以2.4个百分点差距在该州败给拜登。

宾夕法尼亚州选情则深受当地罪案率上升影响。原为医学专家的共和党候选人奥兹（Mehmet Oz）在辩论中批评民主党对手、该州副州长费特曼（John Fetterman）灭罪不力而获支持，5个最新民调平均显示，奥兹的支持度已反超前费特曼0.6个百分点。

乔治亚州可再成“最后拼图”

乔治亚州选情最为特别，民主党参议员沃诺克（Raphael Warnock）寻求在2021年以次轮投票形式赢得的补选议席中连任。民调显示沃诺克与共和党候选人、前美式足球明星沃克（Herschel Walker）各以不足50%支持度分庭抗礼，这次议席尚有第三政党“自由意志党”候选人竞逐。外界认为，由首轮中得票最高的两名候选人跻身次轮投票的局面极可能重演，这情况下结果在12月才出炉，或再度成为决定参议院控制权的“最后一块拼图”。

中期选举传统上被视为对现任总统的公投，据路透社/Ipsos最新民调显示，仅40%民众认同拜登的工作表现。虽然最高法院6月推翻保障堕胎权的“罗诉韦德案”裁决后，引发全国女性选民登记人数增加，但民调显示选民关心的仍是经济，堕胎问题激起的愤怒不足以挽救民主党选情。为提高年轻选民的投票率，拜登8月宣布免除部分联邦学生贷款，又大打“捍卫民主牌”谷票。

专家：推动长期政策受阻常见

被问到拜登政府面临沦为“跛脚鸭”，会如何影响其政策推进，去年以2020年美国大选报道获得“托纳（Toner）政治新闻报道奖”的《大西洋》杂志专职作家格雷厄姆（David A. Graham）向明报指出，这种难以推动长期政策的情况在美国政坛已非罕见，他说：“我们可以从过去几段政治周期看到，在任的政府（行政分支）非常努力推动一些想要的政策议程，但往往都是很短暂，你们可以去制订法律，一直到你执政结束，但到你们下台后，新人上场就会将之推翻。因此这是非常脆弱，并难以制订长期政策。我认为这也要视乎拜登政府有多少出错余地（leeway），其一些主要政策工作已完成，现在要看（拜登政府）要如何推动其他措施。”