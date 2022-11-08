调整抗疫策略 中国在寻找适当时机

来源：星岛日报

星岛日报社论

中国国务院联防联控机制在上周六的新闻发布会中，重申坚持“动态清零”方针不动摇，令市场对于中国调整防疫政策的憧憬再度落空。近期中国新一波疫情肆虐，每日新增本土个案从十月初的不足千例，飙升至五千多宗，适逢冬季流感高峰期，此刻的确不是放松防控的最佳时机。从昨日港股行情看，市场似乎仍然有所憧憬，又或者项庄舞剑，不管消息真假，意在趁港股低位炒作一番。不过，无论如何，从社会经济还是人民心理的承受力考量，防疫的策略调整势属必然，只不过调整的力度、时机的选择，颇费思量。

一周前，中国经济学家洪灏在社交媒体称，中央已成立“重新开放委员会”，正在评估各项数据，目标是明年三月重新开放。数日后，国家卫健委高级别专家组成员曾光，又在一个外资银行内部研讨会上透露，中国的“动态清零”政策将在“未来五至六个月间，发生重大改变”。上述消息，一度刺激港股和沪深股市强劲上升，反映市场对中国重新开放的强烈愿望。不过，在上周六的新闻发布会上，国家疾控局官员称，当前国际正逢新的冬季疫情流行季，国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他呼吸道疾病传播风险，“疫情形势更加严峻复杂”。官方坦承，中国八十岁以上长者总体疫苗接种率和加强针接种率“都有待进一步提高”，因此，要坚持“动态清零”总方针不动摇。可见中国的防疫政策，未有根本变化。

“动态清零”初期有效 渐受严重冲击

中国“动态清零”政策，初衷是为最大限度保护人民生命健康，在疫情爆发之初，的确成效较佳。但在Omicron变异令病毒更隐蔽、传播更快速、病征更轻微之后，这种严防死守式的策略就受到严重冲击。特别是一些地方政府一刀切、“层层加码”，动辄封城、封区的粗暴做法，不仅沉重打击国民经济，更给民生带来极大困苦，频密的核酸检测，令政府财政不胜负荷，封控中频生的民众失救、被困等“次生灾害”，更令社会充斥焦虑怨气，这些都是当局应该正视的问题。

官方强调，“动态清零”并非追求“零感染”，问题是一些地方政府未做到“科学精准”。应该看到，“动态清零”的政策本身也在动态调整，现在的疫情防控方案已升级至第九版，中国对境外旅客隔离期，已由最初“14+7”缩减为“7+3”。在仍有双位数新增个案的北京，中断两年的北京马拉松周日复办，有三万人参加；福建省疾控当局宣布，停做无症状感染者流行病调查；一些地方取消免费核酸检测，有专家建议，以抗原快测取代。这些征兆，证明中国政策确在微调之中。

循序渐进调整 疫策难一夜改变

冠病疫情爆发近三年，对于中国开放国门并放松管控，外界曾有不同的预期时间点，从北京冬奥，到中共二十大，但希望一次又一次落空，现在又寄望于明年三月“两会”之后。不过，世界田径联会已宣布，受疫情影响，原定于明年五月在广州举行的世界田径接力赛，推迟至2025年四至五月间举行。此前，原定明年三月在南京举行的世界室内田径锦标赛，亦被推迟至2025年三月。可见将中国防疫政策调整，与政经盛事扣连，可能并不可靠。中国防疫政策的调整，应该尊重科学，与政治脱钩。现在看来，这种调整很可能是循序渐进的漫长过程，不会戏剧性地一夜发生。





