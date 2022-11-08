来源：中时电子报

作者：江静玲

德国总理朔尔茨上周前往北京进行了一场旋风访问，成为3年来第一位访问中国的“七大工业国组织”（G7）领袖。朔尔茨无视西方盟国抗衡中国的共识，执意逆向操作的行径，引起各界关注，各方看法不一。朔尔茨此行会造成欧盟进一步分裂吗？抑或展现欧洲在中美对抗下拒绝选边站，走自己道路的决心？

对于朔尔茨访问中国，英国舆论抱持非全然负面的立场。英国保守派舆论认为，朔尔茨在这项为期一天的访问中，至少取得了一项有益的成果─朔尔茨从中国领导人习近平那里获得了对使用和威胁使用核武器的谴责，即使习近平在会议宣读中未直接说明是针对哪些国家，但已传递了一个明确讯息给俄罗斯总统普京。

另一方面，朔尔茨则传递了台湾只能在有共识的前提下同意与中国大陆和平统一的讯息，以及对中国政府对待新疆维吾尔族人的关切。英国舆论认为，这些至少安抚了西方国家面对朔尔茨中国行的一些紧张情绪，让他们觉得朔尔茨并未向习近平领导的中国完全屈膝。

尽管如此，英国左右两派政治观察者均认为，朔尔茨在北京的言行不会消除德国内部和德国盟国间的担忧，朔尔茨为实践“更深层次伙伴关系”，此刻访问中国是一项错误的判断，尤其是在德国国内对朔尔茨政府在中国相关投资上的批评声浪和存疑越来越大的前提下。朔尔茨访华前，无视其政府六位部长、两大情报机构和高达73%的公众疑虑，强行批准了德国汉堡港口一个货柜码头的中国股份。消息来源指出，朔尔茨政府还准备批准中国收购德国芯片生产设施。

不难想像，柏林方面，包括朔尔茨的绿党联盟伙伴，以及欧盟和欧洲国家许多人担心德国重蹈默克尔政府与俄罗斯普京政府交往的错误。默克尔执政期间，德国重金押注“通过贸易改变”（俄国）政策，结果让德国变得过于依赖俄罗斯能源。这些质疑者担心德国正加深对另一个战略对手中国的依赖。

与此同时，德国的盟友担心柏林的重商主义可能破坏西方抗衡中国的统一战线，这个统一战线是西方联盟对华策略的核心。在欧洲，过去一年北京试图对比利时、立陶宛和瑞典施压，凸显了这个战线的重要性；朔尔茨拒绝法国总统马克龙联合访华的提议，无疑使原本已紧张的德法关系更加紧绷。从另一个角度观察，北京若能成功分化柏林和巴黎，不仅欧洲致力发展对华统一战线受挫，整个西方联盟也必将受到冲击。

尽管朔尔茨警告，与中国完全脱钩，不符合任何人的利益；但批评者认为，朔尔茨访问北京是为扩大德国工业在中国市场的短期需求，不符合西方的长期战略利益。朔尔茨访华凸显德国在商业上对中国的依赖，但对中国的商业依赖实际上是西方试图对抗日益强大的中国的一个潜在战略漏洞。除非能彻底解决对中国供应链的依附，欧盟对华的统一战略将难以落实。

欧洲各国面对中国长期以来各有一把算盘，欧洲和美国的利益也不完全吻合，中美对抗相持不下，不想选边站的欧洲必须找到自己的出路，欧洲其他主要国家领袖或许步朔尔茨后尘访问中国，但欧美自二战以来的安全联盟关系则是中国无法比拟的。除非欧洲建军，否则，只要无法摆脱对美国的军事依赖，无论如何走自己的路，欧洲都将倾向大西洋彼端。

作者为资深媒体人