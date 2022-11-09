来源：《旺报》

《旺报》社评

中共二十大后中美强权相互释出善意，中共领导人习近平称愿与美方“找到新时代中美正确相处之道”；拜登总统说“美中现在是激烈竞争，不需要冲突”。但美中未来10年“全面对抗”基本态势已定，习近平的“新时代正确之道”真正意涵是，美中关系与世界秩序正在重塑，中国将寻求更大的话语权与主导权，突破美国的围堵。

美国将继续打台湾牌

中共二十大落幕，西方观察家认为中共将更为极权，强调意识形态与民族主义，外交政策更为专断。另一方面，拜登政府陆续公布《国家战略报告》、《国防战略报告》、《核态势评估报告》及《飞弹防御评估报告》，确认中国是步步进逼的挑战，也是未来十年的最大战略竞争者。依据这些高度针对性的政策声明，拜登政府在行动上将更趋挑战与敌视北京。

自二十大以来，美国国务卿布林肯四度对台海局势发出警告，北京不再接受现状，决心在更快时间内实现统一台湾，代表他将继续打台湾牌。果然他4日在G7外长会议中表示，面对日益增长的胁迫，有必要调整对中国大陆的态度。在美国推动下，面对中国的阵线已经形成，也愈来愈壮大，更清晰。

在商业与科技层面，除了延续特朗普政府的高关税措施外，拜登对先进技术晶片与半导体制造设备进行严厉的出口管制，并可能扩大到其他高科技产业。全面性的强力打击，使美中正快速走向科技、商业脱钩，终极目标就是全方位压制、围堵中国的发展。华府鹰派的强硬路线、零和博弈心态使美中关系已走上不归路。

面对美国的猛烈攻势，中共展现“战略定力”，并未采取相应报复手段，但中共已将有效处理美中战略竞争列为最优先要务，在对外关系上毫不退让。越共中央总书记阮富仲、巴基斯坦总理夏巴兹、坦尚尼亚总统哈山及德国总理朔尔茨，五天内四国元首访问中国大陆。

习近平本人也可能展开元首外交，扩大北京的影响力，北京尚未公布习近平是否出席分别在印尼与泰国举行的G20峰会及APEC领袖会议，已有报道指出，习近平将与日本首相岸田文雄会面，拜习会是否顺利举行更是全球关注焦点。此外，习近平也规划出访沙乌地阿拉伯，这系列外交作为显示北京将在东南亚、西欧与中东等关键地区寻求突破口，与美国分庭抗礼，进而瓦解美国精心设计的“反中联盟”。

布林肯在与中共外长王毅最近一次通话中表示，美中双方应保持开放的沟通管道，有必要负责任地管理美中关系。王毅回应，推动中美关系重回稳定发展轨道，符合中美共同利益，但先决条件是美方应停止对中国遏制、打压的做法，不要为两国关系制造新的障碍。对美国积极促成拜习会，中共却迟迟不肯表态，除了美国期中选举的因素外，中共显然要挑战、翻转美国一贯享有的主导权，不再无条件接受美国安排。

维持现状愈来愈困难

台湾问题仍是美中关系中最敏感、尖锐的议题，也是潜在冲突的最大热点，习近平在二十大宣示，坚定不移推进祖国统一大业，尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施选项，除了定调中共对统一的坚定立场，也是向美国划出更清晰的红线。

拜登政府展现相当的战略自信，以为可以有效威慑中共，并同时应付中俄两条战线，但美国未能遏止俄罗斯入侵乌克兰，甚至美韩联合军演也无法阻止朝鲜导弹及火炮试射。美国学者专家也普遍认为，缺乏可信实力的威慑无法阻止中共完成统一的决心与努力，现状的维持愈来愈困难。

在美中竞争激化格局下，世界秩序进入历史性拐点，也是最脆弱的时刻，美中当前都是鹰派当道，如不计后果要在战略竞争中全胜，很可能导致局面失控，战争代表的是战略失败及人类灾难，这也是两国决策者必须深思的课题。