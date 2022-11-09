中国四大行当前估值低迷 堪比2008年金融危机严重时美国同行水平

来源：彭博社

作者： Michael Patterson

市场对中国银行业的悲观情绪已降至前所未有的水平，甚至堪比2008年金融危机时美国银行业的程度。

彭博行业研究一项行业指数跌至11年低点后，中国工商银行等中国四大行港股的估值接近纪录低位，市净率约在0.4%。2008年金融危机严重时期，摩根大通和美国银行等美国大行的估值也基本在这一水平。

虽然中资大行远非像金融危机最严峻时期美国大行那样身处险境，但近期估值下降，既体现了大盘的整体行情，也说明市场对中资银行为响应国家号召支持经济发展出现的坏账而愈发担忧。由于新增贷款激增，中资大行目前利润在稳定增长，但动态清零防疫政策和尚未看到曙光的地产行业困境，让中资大行面临的风险与日俱增。

香颂资本执行董事沈萌表示，目前还没有看到国内经济结构性恶化的任何迹象，但全球经济衰退之时，未来几年可能面临压力，如果中资银行届时难以收回贷款会压力沉重。

最重要的是，被严格监管的国有大行常年表现不佳，在“共同富裕”的时代背景下，背负的重任更大。中国经济2022年料将仅增长3.3%，低于政府5.5%左右的目标。

根据政策指示，工商银行、建设银行等中国国有银行今年向民营企业和基建领域加大信贷投放。中资国有大行还加大支持地产行业，计划今年最后四个月合计对房地产领域的净融资至少新增6000亿元人民币（1158.49亿新元）。

中国银保监会副主席肖远企本月早前表示，现时银行业在房地产的风险敞口处于合理水平，约占总体贷款26%，大部分为优质住房按揭贷款。

但风险在于，地产行业的困境是否会波及其他经济领域，一旦蔓延贷款损失会进一步增长。房地产行业占中国GDP的比重约在28%。

“一旦中国经济增长相关风险加大，中资银行很容易受到影响，”穆迪副总裁兼高级信用分析师Nicholas Zhu表示。“银行业坏账拨备会增加，支持经济的贷款利率会继续降低，净利润率因此可能进一步收窄。”

国家风险溢价

彭博行业研究的分析师表示，中资银行的股价难以迅速拉升。

由于市场猜测中国准备逐步取消动态清零政策，银行股本月小幅上涨。而周末时中国卫生部门官员表示，由于疫情形势更加严峻复杂，中国将坚持“动态清零”总方针不动摇。

彭博行业研究分析师Francis Chan汇编数据显示，10月末中国工商银行、中国建设银行等五大国有银行的股价隐含国家风险溢价平均为26%，而美国同行的这一风险溢价在个位数。

“估值前景只有在市场对中国国家风险看法扭转的情况下才能企稳，”Chan在11月3日的研报中写道。他说，这些银行的股价与“平淡无奇但稳定的”业绩已经脱钩。

惠誉最近在研报中表示，如果房地产市场无法企稳，中资银行的韧性将进一步经受考验。

“更重要的不是眼下银行面临的风险有多大，而是房地产市场的长期走向，”惠誉大中华区银行评级主管Grace Wu在电话中表示。“如果房地产市场持续低迷，肯定会影响其他贷款的需求和质量。”

星展集团分析师Lu Manyi表示，中资银行股的悲观情绪可能会带来长期买入机会，并指出有些银行第三季度房地产不良贷款率下降。

现在的问题仍然是需要多久才能得到回报。

“我们还没有看到房地产行业的转折点，”Lu表示。对银行股而言，“在出现更多中国房地产行业和经济复苏的信号之前，短期波动将依然存在。”