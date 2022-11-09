来源：《中国时报》

作者：石齐平

《纽约时报》专栏作家佛里曼撰文指出，当未来历史学家回顾动荡不宁的2022年，中国结束过去40年与西方经济稳定融合，并且在策略上走错路以致失去美国支持，可谓当年最重大事件，为往后带来的影响更甚俄乌战争。佛里曼并创造了一个词：“中国出走（Chexit）”来形容此一历史发展的新形势。

作为补充，《纽约时报》北京分社社长布瑞薛以缩写英文字首ABC，形容中美整合年代落幕。他指出，如今西方跨国企业考虑新厂选址时，采取的都是ABC策略，也就是“除了中国，哪里都行（Anywhere but China）。”

佛里曼2005年以《世界是平的》一书扬名全球，从书名看就知道他是一个惯于从大格局大历史思考的专栏作家，所以这一次他点出“中美脱钩”应是2022年最重大的历史事件，其后续影响更胜于俄乌战争， 此一“大历史”观点，我相当同意。可惜他文中其他的许多分析与论点有失严谨，甚至相当偏颇，难以掩饰作为美国专家固有的美国霸权心态。

一、首先，必须看清今天中美关系本质上是一种“修昔底德陷阱”，老大、老二之间的矛盾，作为老大的美国，防范、遏止、打压作为老二的中国，是一种逻辑的必然，美国的对华战略，从奥巴马的“重返亚太”到特朗普的“美国优先”再到拜登的“战胜中国”，折射出了美国面对中国强势崛起的心情，从不安到焦虑甚至到恐惧的日甚一日。但作为另一方的中国，从一开始的韬光养晦到已成为美国头号目标，开始施展一切手段对付中国，中国始终都是尽可能地忍让妥协，做被动的因应。

一直到2021年3月18日，那一天，中国外交官杨洁篪和王毅对着美国外交官布林肯和苏利文，第一次以义正严词的口吻告诉美国，“你们没有资格居高临下地对中国说，你们要以实力地位出发与中国对话；你们早已没有这样的资格了。中国人不吃这一套！”自此之后，到目前中共二十大，习近平说要“敢于斗争，善于斗争”，双方博弈态势明显出现了翻转，也让美国各界感到了不适应，包括佛里曼。

二、佛里曼说，中国“失去了美国”，这话不错，但也必须看到美国“也正在失去中国”。对全球化有深入研究的弗里曼应该知道是谁在一个劲地“反全球化”、“去全球化”的。美国战略家对中国的焦虑近来已到了几乎歇斯底里的地步，不惜自断手脚牺牲本国企业重大利益也要把中国往死里打。

三、布瑞薛说的ABC，恐怕远远不是事实。看看德国总理朔尔茨访华，多少德国大企业想跟团而不可得。今年前三季德国对华实际投资同比增长114 %；今年前8个月，韩国对华投资同比增长59%，这些，能说是ABC吗？

四、作为着名专栏作家的佛里曼应该看到，中国正在开始走一条自己的路了，不仅在经济上强调大内需、统一大市场，在发展道路上也强调“中国式现代化”，中国的此一选择并非完全来自于美国的打压，更多的是源自于中国从现实经验及理论探索中的领悟，就此而言，中国的确是，在开始脱美国的钩了。