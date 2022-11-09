美国期中选举后 特朗普回朝？

来源：中时新闻网

作者：汤绍成

美国期中选举本已举世瞩目，如今因特朗普可能借共和党胜选的声势，宣布再战2024年总统大选，更是震撼国际政坛。依照往例，美国期中选举，现任总统所属的政党多居劣势，因政府的作为总是难以满足民众的需求；再加上拜登总统领导无方，通膨居高不下，美国各大媒体与民调均显示，共和党将可能拿下参众两院；而特朗普若再度回朝，未来包括俄乌战争等国际局势恐有新变数。

连最近刚以440亿美元（615亿新元）收购推特的世界首富马斯克，都呼吁选民要支持共和党的候选人，而马斯克拥有1.14亿推特网友，并计划解除因去年初国会山庄暴动事件推特对特朗普的禁令。目前因共和党的优势已现，使美国金融市场四大指数齐扬，可见美国变天机率甚大。

更值得关注的是，在此次选举中，反对特朗普的同党候选人几乎连党内初选都没通过，其中尤以前副总统之女Liz Cheny最为突出。因她坚信特朗普罪孽深重，一直都参与共和党领军的国会暴动调查委员会，可见特朗普在共和党内的影响力之大，目前还看不到对手。

如今特朗普可能趁胜追击，他宣布将于11月15日在海湖庄园发表重大声明，媒体预测他将启动2024年总统竞选活动，消息震撼美国政坛。再者，由于特朗普指控2020年总统选举被偷走了，因而诱使支持者冲击国会山庄，目前共和党这种仇恨值仍高。

因为选情竞争激烈，再加上各州对邮寄投票的规定不一，尤其在一些州选情胶着，若胜负差距小，败方将会提出重新计票的要求，故此次选举结果恐怕要数周之后才能揭晓。若计票过程再出差错，后果堪虑，甚至有CIA委託研究各国内战的学者着书指出，政党恶斗将是美国动乱的导火线。

若民主党失去参众两院的多数，拜登总统立即成为跛鸭总统，政策与法案都会受到国会牵制，甚至拜登还会因他儿子的丑闻，以及阿富汗仓皇撤退等事件受到国会弹劾。因而拜登势必在两党共识的政策部分更加强硬，其中就包括对台政策。未来面对更强势的北京，又会擦出什么火花，确实令人担忧。

再者，众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）曾说，如果获胜，国会不会给乌克兰空白支票，再加上特朗普与普京的关系良好，这将对乌克兰极为不利。在气候变化方面，特朗普与拜登更是针锋相对，这也将会对于全球暖化问题产生重大影响。

反之，也有意见领袖认为，若国会和政府由不同政党主导，将会什么都做不了，未来两年在美国国内将不再有不确定性，也未必不好。可见美国民主效率的低落，空转的政府还可能优于运转的政府。

若2024特朗普真的回朝，那将西方国家的梦魇再现。主因是上届特朗普总统单打独斗，横冲直撞，反对欧盟与北约，更打击欧元，企图使美元独霸。但特朗普的商人性格是否会使得政治交易的门槛降低，值得进一步观察。