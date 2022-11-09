“国营食堂”：怀旧营销噱头不能滥用

来源：澎湃新闻

作者：沈彬

所谓重建“国营食堂”的新闻，引发舆论的广泛关注。

近日，澎湃新闻记者直接对话了云南凤庆县这家“国营食堂”的负责人李向艳。其实，这家“国营食堂”就是一家快餐店。对于“为何给餐厅取名‘国营食堂’”的提问，李向艳坦言：“快餐店取名的目的，就是为了唤起怀旧之情，感受过往岁月，吸引顾客，想不到会在网上引起热议。”

原来，“国营食堂”只是一个营销噱头，主打怀旧风情。之前，当地政府部门工作人员证实，这个食堂是由国企下属子公司运营，“和供销社无关”。投资这家“国营食堂”的是凤庆县滇红建设投资开发集团有限责任公司，这是一家县财政局100%持股的国企。

值得注意的是，“国营”不是正确的所有制形态表述，事实上，这个表述已经被摒弃了近30年。也正因被弃用了近30年，“国营”表述重出江湖，特别是有地方国企加持，才引发公众的联想。

和供销社不同，“国营”的概念和计划经济高度绑定——从这个角度说，公众的朴素直觉没有错——所以在实施市场经济改革之初，这个概念就被扬弃了。1992年，党的十四届三中全会明确要建立社会主义市场经济体制，相关决议不再使用“国营经济”的表述，改用“国有经济”。1993年3月，第八届全国人民代表大会将《中华人民共和国宪法》里的“国营经济”都修改为“国有经济”，扫除了国有企业改革的法律障碍。

之后近30年时间里，党章、历届党代会工作报告以及相关权威政策文件中的表述都是“国有经济”或者“公有制经济”，都没有使用“国营经济”。例如，党的二十大报告重申坚持“两个毫不动摇”：“毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”，没有使用过“国营”表述。

须明白，在1990年代初，从“国营”到“国有”的表述转换，是建立社会主义市场经济、突破计划经济的重要基石，体现的是对国有企业的“两权分离”——所有权、经营权分离，将原来的“国营企业”改造成市场经济主体。30年来，中国的国有经济、集体经济以及民营经济都取得了巨大发展，这是中国改革开放的伟大成就，也是社会主义市场经济创造的奇迹。

地方国有企业做下沉市场，搞怀旧营销，本身没有问题，但是不正确地使用所有制形态表述，拿着被宪法删除近30年的概念当“卖点”，和中央的权威表述南辕北辙，还浑然不觉哪里出了问题，这就难免会被质疑为“低级红”了。

此外，“食堂”和“供销社”的概念也被人过度解读。比如，国家两部委在有关社区建设的文件当中提出建设“社区食堂”，原本主要是服务老人，并没有取代市场化餐饮机构的意思，更不是恢复计划经济。对此，人民日报海外版旗下账号“侠客岛”曾做如是评论：“有些人捕风捉影带节奏，谁说社区建食堂就是要回‘大锅饭’时代？学校、公司、单位都有食堂，也没见大家过度联想啊。联想过多，想捕捉什么风向，岛叔还真奉劝一句：省点心，哪这么多动向。”

所有制形式的表述是很严肃的，怀旧营销不能滥用政治术语。