新竹市长选举 林耕仁别帮敌营打工

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

新竹市长选情最近发生奇怪的变化。原本居于领先的高虹安，被“助理案”打到手忙脚乱，甚至累趴住进医院。攻击高虹安的炮火，竟不是来自民进党的沈慧虹，而是国民党的林耕仁。更吊诡的是，提供林耕仁弹药的据传有二：一是民众党叛将，二是民进党。这也让人质疑林耕仁变成了他党的工具。

这就好像朝鲜最近频频试射导弹，但朝鲜财政拮据，哪来那么多银子打导弹，一样引人遐想。或许正因如此，林耕仁原本要到调查局北机站提交对高虹安的不利事证，却临时打消。其竞总荣誉主委林政则陪他开记者会，说不愿以讼止谤，还说“高虹安小姐不是坏人”。

林耕仁要为自己力拼当选机会，基本上并没有错。问题是，连对手也不敢用的黑资料，自己却不分青红皂白接过来打；这就算赢了，也胜之不武。选举已经够黑，林耕仁还自愿扮演黑角色，搞得选情大乱，他能获得选民青睐吗？何况，最后如果只是帮助绿营兵不血刃而坐收渔利，那他不是白白帮敌营打工吗？

由于此役关乎蔡英文的领导权威和柯建铭的地盘，民进党不惜动员所有党政资源及外围机器追杀高虹安，要阻止她拿下新竹。一旦沈慧虹当选，林智坚的抄袭案，必然立刻自动平反。在这种时刻，林耕仁还送上门去帮民进党追杀高虹安，是头壳坏了吗？