美元自毁长城 人民币国际地位正上升

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美元节节高升，全球都在抱怨美国以邻为壑之际，以美元为结算的国际贸易，正在发生变化，人民币在今年10月底已成为全球最被交易货币的第五位，随着中国大陆经济即将在未来几年超过美国，人民币是否有机会成为替代美国霸权的货币？

美元仍然是全世界最强势、最被使用的货币，占全世界交易量高达88%，但是人民币仅次于美元、欧元、日元与英镑，成为全球最被交易的国家货币第五位。即使如此，人民币占世界交易量也不过7%，但已经从三年前的4%大幅跃进，这包括了以人民币形式储存的外汇，以及使用人民币结算的国际贸易。

人民币攀升主要是拜与俄罗斯的大幅交易有关，由于俄罗斯被使用美元的交易机制SWIFT踢出，又被欧洲各国制裁，只能够使用人民币，才能接上国际经济体系，今年2月俄乌战争爆发之前，俄罗斯在人民币境外使用占比近于零，今年7月已经达3.9%，俄罗斯仅次于香港的73.8%以及英国的6.4%，成为人民币境外使用率第三高的国家。

人民币逐渐兴起，其实与美元自毁长城有关；美元之所以成为国际货币，是因为美元发行有黄金作为准备，但在1971年尼克森总统宣布，美元与黄金脱钩，换句话说，未来美元换不了一定数量的黄金，可是美国仍是经济、科技与军事力量最强的国家，只要各国信任美国、甚至畏惧美国，美元仍是最好的避险工具，继续以信用货币的方式成为国际货币。

从2008年金融海啸爆发后，美国以量化宽松政策大印美钞，令美元信用一再贬值，但各国不得不继续使用美元，一是习惯使然，二是除了尚未稳定的欧元外，暂时没有更好、量大的替代货币。

不过今年年初以来，两件事改变了美元的地位，其一是，俄罗斯入侵乌克兰，西方把俄罗斯银行逐出美元清算机制SWIFT，逼得俄罗斯对外贸易不得不改用人民币结算。其他“反美国家”如伊朗、委内瑞拉等，开始发现这是避开美国施压的窗口，另外，像是印度与沙特希望继续与俄罗斯进行贸易，也改用人民币结算，可以绕开制裁。

第二件事是，美国联准会今年以来快速调升利息，这使得海外美元大举汇回，美元汇率急遽拉升，所有国家都苦不堪言，不仅要防卫自己的货币贬值，更要因应以美元计价的进口货，造成输入性通膨。这些国家都与美国有密切的投资、贸易关系，但是美国硬要升息，根本不顾他们的死活，逼得这些国家为了避险，开始寻找替代性的国际清算货币，或者至少能分散结算的方式。

由于中国大陆严格控制汇率，相对于美元较为稳定，最近澳洲矿业巨头必和必拓对中国大陆输出铁矿砂，甚至印度向俄罗斯进口煤炭，都改以人民币付款，有些可能是应中方的要求，但有些则是为了避免国际汇兑的风险。

另一方面，中国大陆财金当局也有意提升人民币成为国际货币的地位，这不仅是希望人民币能与美元争霸，更重要的是看到俄国被国际清算机制制裁的下场，担心自己是下一个目标，希望摆脱对美元的依赖。

目前中国大陆将目标锁定在能源交易，除了金额庞大之外，交易双方皆是国营公司，较好安排交易方式，目前俄罗斯、伊朗与沙特等产油大国，与中国交易时都不用美元计价，而使用各自本币支付。

当然人民币有其先天的缺点，譬如不能自由汇兑，很难让更多人接受其为国际货币，可是现在的国际经济，已经参杂着太多地缘政治考虑，像俄罗斯的制裁、美中争霸等等，人民币虽然不如美元般在国际受到欢迎，但是情况已经开始有所改变。