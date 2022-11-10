共和党未掀红潮 民主党小输当赢

来源：明报

明报社评

美国中期选举，共和党夺下众议院控制权，属于意料之中，惟前总统特朗普等预言的“红潮”大捷，并未出现，民主党仍有机会保住参议院控制权；多名附和大选舞弊论并获特朗普力挺的“选举否定者”，在关键选战中纷纷落败，为特朗普卷土重来问鼎下届大选，迎面泼了一盆冷水，然而这并不代表美国右翼民粹力量退却，政治极端化和暴力化趋势，仍然惹人关注。票站调查显示，通胀与堕胎权是选民最关心议题，突显经济问题与文化矛盾之尖锐，民主党得以避过大败厄运，堕胎权争议是重要救命草，但总统拜登未来两年受制共和党众议院，大有可能沦为跛脚鸭，这对于美国应付眼前经济挑战，是祸是福，还得拭目以待。

“选举否定者”暴露弱点

特朗普回朝声势受挫

中期选举向被视为美国总统施政表现的期中考核，这次适逢美国面临40年来最严重通胀，新近民调显示，只有40%民众认同拜登表现，特朗普一再高呼“红色浪潮”席卷全国，就连民主党高层选前也忙于做预期管理，强调“输少当赢”。根据民调网站FiveThirtyEight选前的综合分析推算，共和党众院胜出机会达84%，赢得参院控制权机会为59%，然而最终出来的结果，却跟预测有落差。

初步点票显示，共和党重夺众院控制权，但谈不上是“红潮”，自由派媒体甚至挖苦“红潮”不过是“涟漪”。美媒推算，众院共和民主两党分别取得220及215席，选前则为212席及221席，考虑到近届中期选举，总统所属政党平均输24席，共和党今回未算大捷。参院方面， 选前两党各占50席，这次改选的35席，以共和党现有议席为主，共和党对于多夺一两席志在必得，未料5个争持激烈关键席位，民主党不仅可望守住亚利桑那一席，还攻下了宾夕法尼亚的席位，乔治亚州席位无人得票过半须次轮投票，只有内华达及威斯康辛州的议席由共和党候选人领先。究竟哪党能够控制参议院，现在仍有变数；会否出现点票争拗官司战，同样有待观之 。

2020年大选，特朗普扬言选举舞弊“胜利被窃”，谎话连篇，依然得到大批保守选民支持，眼见特朗普右翼民粹政治操作了得，不少共和党政客也纷纷附和“舞弊说”，质疑甚至否定拜登当选合法性。这次选举，由联邦参众两院到州长、州务卿等职位，共和党派出近570人参战，当中约300人可归入“选举否定者”（ election deniers）行列，部分人更获特朗普背书，令到这次选举被视为特朗普2024年大选东山再起的寒暑表。

表面看，“选举否定者”有超过170人当选，成绩似乎不差，但值得留意的是，这批当选者绝大部分都是在共和党传统根据地胜出，换了其他共和党人出战胜算一样很高。相比之下，“选举否定者”有份参与的40多场争持激烈选战，由他们当选或领先的比例不足两成半。另外，多名获特朗普高调支持的重量级“选举否定者”，分别出选亚利桑那及宾夕法尼亚联邦参议员，以及威康斯辛、密歇根及宾夕法尼亚州长，结果全数落败或落后。2020年大选特普朗得票仅负的亚利桑那，由州长、州务卿到州检察官这些可以左右大选计票的职位，“选举否定者”也是全败。

低下层选民呐喊求救

府会对峙祸福难逆料

美国政治撕裂两极化，特朗普的右翼民粹路线，在保守派选民和白人蓝领中仍有庞大市场，这么多“选举否定者”获共和党初选提名参战，正是一个反映，政治极端化和暴力化情况，未来仍须密切留意，但中期选举结果亦反映，“选举否定者”未能跳出保守选民同温层，无法动员那些关键少数的独立选民，这将迫使共和党人重新检视特朗普下届当选的机会。相比之下，佛州共和党州长德桑蒂斯这次选举表现亮丽，既懂右翼民粹操作，形象又较特朗普为佳，他对气候变化问题的重视，有利争取独立选民。2024年共和党总统候选人提名之争，可能比原先估计更激烈。

民主党这次免于大败，很大程度与堕胎权争议有关。今年中，以保守派法官为主的联邦最高法院，裁定堕胎并非联邦宪法赋予的权利，堕胎合法与否，取决于各州立法。有关裁决令美国自由派与保守派之间的文化战争升级，堕胎权支持者在中期选举倾力动员支持民主党候选人，惟有一点必须留意，堕胎权在美国并不单纯是意识形态之争，更是阶级问题：数据显示，美国贫穷妇女意外怀孕产子，是较富裕妇女的5倍。美式资本主义，无论医疗保障还是幼儿照顾，政府支援都相当不足，有需要堕胎的妇女以低下阶层为主，无力养育正是她们的主要考虑。美国滞胀风险升温，穷人生活困顿，通胀与堕胎权成为选民最关心议题，中期选举结果其实也是低下阶层选民的一次呐喊求救。

美国高通胀源于多年来的超宽松货币政策，以及疫情爆发后的狂掷银弹财政政策，无论特朗普和拜登皆有责任。以往好景日子，华尔街往往乐见府会（白宫与国会）对峙，因为有国会掣肘，总统难以采取冒进经济措施，投资市场就可继续“舞照跳”，但现在美国经济正面临严峻考验，府会对峙有可能令到一些必须为之的应对举措，无法及时落实，反而外交方面，两党对华对俄立场强硬甚为一致，分歧仅在枝节，即使国会控制权易手，实际影响相信有限。