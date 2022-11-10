经济表现差 vs. 极右化 美国选民两不认同

来源：明报

美国2022年中期选举周二（8日）结束投票，初步点票结果显示共和党战果逊于预期，多名共和党重量级人物承认未有出现该党一面倒的“红潮”。截至本港周四凌晨1时，共和党仅在联邦众议院的议席领先，而在参议院方面民主、共和两党争持激烈。专家认为，选举结果反映尤其是游离选民在内的多数人，既不满民主党的差劲经济和遏通胀表现，同时也不认同极右共和党人及“特朗普式选举工程”，共和党人需思考是否在2024年大选“去特朗普化”。

截至今晨1时点票结果显示，民主共和两党在参议院分获48、49席，而联邦众议院方面，共和党夺取了民主党10席，以202席比184席领先，预料共和党将能取得众议院控制权，但推算议席可能只轻微过半。在宾夕法尼亚参院议席失掉情况之下，共和党须取下亚利桑那、内华达和乔治亚全部3个选前由民主党控制的关键议席，方能拿下联邦参议院。换言之，民主党或可保住参院控制权。

共和党失宾夕法尼亚参院议席

共和党表现最亮眼的战场在佛罗里达州，州长德桑蒂斯（Ronald DeSantis）以及参议员鲁比奥（Marco Rubio）在点票早段已经以大比数优势宣布胜选连任。但两党于参议院和州长的选情咬紧。昨天其中一大关键战场属宾夕法尼亚州，共和党意外失去联邦参议院议席，民主党籍的该州副州长费特曼（John Fetterman）在最终以约2.5%得票些微优势，击败代表共和党的医学专家奥兹（Mehmet Oz）。

该州州长选情同样激烈，民主党候选人夏皮罗（Josh Shapiro）也击败共和党籍前总统特朗普认可的极右选举阴谋论者马斯特里亚诺（Doug Mastriano）。

奥兹获特朗普认可，多次获对方站台助选，其落败被视为对特朗普2024年复出竞选总统计划的严重打击。初步分析显示，430名共和党联邦众议院候选人之中，获特朗普认可的174人表现未如理想。英国天空新闻分析估算，普通共和党候选人比获特朗普认可的人选更具竞争力，后者对抢占民主党的联邦众议院议席更有反效果。

法新社报道，这次中期选举结果似乎反映选民一方面惩罚拜登治下通胀高企打击经济，但同时在抨击共和党的反堕胎举措。至于特朗普支持的一些候选人表现差劣，则反映选民已对特朗普挑起的选举和管治混乱感到厌倦。

放眼2024大选“德桑蒂斯党”

北卡罗莱纳大学教堂山分校（UNC Chapel Hill）新闻与传媒学院副教授查博夫斯基（Joseph Czabovsky）向本报表示，初步结果显示两党表现皆有得失，许多选民——尤其是游离选民——显然仍然不满经济情况和通胀问题。他们既不满民主党，但也不认同更倾向极右、搞得更多特朗普式竞选工程的共和党，即一个充斥选举否认派或对堕胎持极端态度的共和党。不过，他指出，也有不少主流共和党人在这次选举有好表现，例如在佛罗里达州，以及在北卡罗莱纳等州的选举。

查博夫斯基认为，放眼2024年总统大选，要留意届时共和党是否由“特朗普党”变成“德桑蒂斯（佛罗里达州长）党”，还是内讧持续。对民主党人而言，他认为应该更好地应对选民对经济的关注，指出如不作任何调整，美国的政治可能持续陷入在其中一党只得微弱多数的僵局，以及许多充满怨气的选民。

特朗普帮倒忙 拜登策略成功

曾为民主党众议员出任幕僚长的杜克大学桑福德公共政策学院副教授希尔德布兰（Asher Hildebrand）在接受本报提问时表示，对特朗普来说，毫无疑问这是一场差劲的选战。除了个别例外，在5个总统大选关键战场州份，特朗普主力推荐的候选人都落败了，“特朗普似乎成为了刺激民主党选民出来投票的因素，不少独立选民甚至部分共和党选民都因此投票给民主党人”。他举例指有票站出口民调显示，有颇高比例的回答显示，投票是为了反对特朗普。这点从德桑蒂斯在佛罗里达州的迥异强势表现得到印证。拜登阵营在这次选战主打“捍卫民主”，曾受到不少质疑，“但如今看来，那是聪明的政治（smart politics）”。

经常为政治人物出任议题顾问的杜克大学桑福德公共政策学院教授麦科克尔（Mac McCorkle）则称，共和党人现在要做的是如何处理特朗普的问题，民主党人则是如何处理没有特朗普的情况。共和党在佛罗里达州的大捷反映民主党正不断流失拉美裔选民，对民主党而言，如果2024年对手是特朗普，他们已有既定策略应对，但如果对手不是特朗普，他们需要找到新策略去挽回拉美裔选民。

非惨败 白宫弥漫兴奋气氛

众议院议长佩洛西为民主党在众院改选失利辩护，说该党候选人的表现“已超乎预期”。哥伦比亚广播公司（CBS）报道，“红潮”未现亦令白宫弥漫着兴奋气氛，恍如“打下了强心针”，总统拜登忙于致电胜选的民主党人道贺。