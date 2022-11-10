来源：中时电子报

旺报社评

中共二十大后，境外媒体纷纷报道，北京高层正在讨论“疫情解封时间表”，跌跌不休的陆港股市随之反弹，但中国各省市正面临秋冬新一波疫情冲击，对中国经济活动、社会生活都造成重大冲击。郑州疫情因富士康封厂事件而引起关注，广州近日每日新增无症状者连续破千，中国防疫模式是否应调整的问题，争议更大。

地方防疫僵化遭质疑

和以往不同的是，此次对中国调整防疫模式的呼声，更多来自“体制派”舆论领袖，包括环球时报前总编胡锡进、人大重阳研究院执行院长王文、左派网红作家周小平，都透过公开或私下方式，以不同的角度和措辞，对中国地方政府防控的一些僵化措施提出质疑。中国国务院卫健委点名批评地方“层层加码”，更直指“动态清零”与“防止一刀切”之间，是否已经到了无法兼容、平衡的转折点？

自变异病毒株致命性大幅降低后，北京未尝没有考虑逐步放宽防疫。不过，庞大的老龄人口、农村基层医疗设施不够健全、特效药效果仍有疑虑等因素下，轻易松绑可能造成农村老人死亡潮，让中国松绑格外谨慎。不过，这不表示中国在技术面未求改善。2020年初武汉封城时期先采“绝对清零”，后采取以社区为单位，划定高、中风险区的“动态清零”，也就是“社会面清零”。但此后中国防疫模式即便再做调整，最多是细枝末节的优化，整体仍停留在“社会面清零”逻辑之中。

顾名思义，“社会面清零”的意思是透过日常化核酸筛查，一旦发现感染病例或阳性个案，第一时间将患者送去方舱医院治疗，再透过健康码、大数据追踪，将所有“密切接触者”甚至“时空伴随者”居家隔离数日，以此确保未感染病毒的场所、人群保持原有生产与生活，而维持当地经济社会最大程度的运转。从“大政府”的角度，也就是国家执政者而言，这种做法的确能在兼顾“动态清零”的同时，避免大规模经济停摆和失业潮，是成本最低、效果最好的选项，自然受到北京最高决策层认同。

社会面清零成本高昂

不过，就地方或基层政府而言，在中央执政者眼中“综合成本”最低的防疫模式，在执行面却是“行政成本”最高，这才会出现种种层层加码、简单粗暴的僵化措施。若要完美执行“社会面清零”，不仅需要各部门高度配合，确实保障被封控民众日常与紧急需求，还需要维持高频次、大规模核酸筛查的开支，并透过高效的数位政务体系作为支撑。这就衍生出两大问题：第一，若地方政府财力有限，就难以承担“社会面清零”的高昂成本；第二，若地方政府治理水平有限，纵然有千军万马，也可能乱成一团。

上海直到今年奥密克戎出现前，都遵循精准防疫原则，而且愈封愈小、愈管愈少，长三角地区出口，在全球陷入大流行困境之际，反而更畅旺，一度成为全球羡慕的样板，但奥密克戎传播速度太快，让上海防疫体系失灵，只好走回封城老路。此后，中国各省市更坚决执行“社会面清零”，北京、深圳等地都加强了日常核酸筛查，务求提前发现感染者、遏制疫情扩散，目的是避免陷入“全域静态管理”境地。这些地方的财力、治理能力都领先全国，当他们感到吃力，三四线城市必然不堪重负。

当务之急，应秉持“实践是检验真理唯一标准”的态度，摸着石头过冠病的河，从最开始的“绝对清零”到现在的“动态清零”，思考建构“重症清零”配套措施的可能性，将防疫重心转移到如何第一时间发现、治愈染疫的老人和重症者，并适时释出政策路线图。清零逻辑不变，“人民至上、生命至上”理念不变，但在实践方法要视病毒株的变化与现实环境而调整，务必再次成为世界各国兼顾防疫与经济民生的模范生。