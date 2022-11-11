台媒：关注美国选举后政策新动向

来源：台湾经济日报 社论

美国期中选举共和党可望夺回众议院多数，参议院则有可能维持平盘，仍由民主党掌控，再次验证期中选举不利执政党，以及经济议题主导选战的定律。不过民主党虽然执政成绩不佳，但仍可低空掠过，多少受惠于非经济议题，例如堕胎及移民的影响。

虽然拜登表示会致力消弭国内两极化问题，但仍对川普展开司法调查，加深美国社会分裂。在政治对立下，一方普遍认为对手党派是社会乱源；此次选举，共和党从参选者到支持者，许多仍认为2020年总统大选因舞弊而使川普落选。选后若共和党掌控众议院，可能对拜登家族展开调查，美国两极化现象很难改善。

提振经济是拜登政府选后的首要任务，若是美国经济在2024年总统大选前没有起色，无论拜登是否争取连任，民主党都很难胜选。

美国经济情势低迷，产业生产疲弱。今年上半年出现负成长，第3季虽成长率由负转正，但主要是由出口所带动，国内消费仍然疲弱；未来在美元走强，国外需求降温下，预期出口成长也会减缓。

特别是过去量化宽松及大规模的财政扩张政策，后座力仍在，美国联准会虽然大幅升息，今年已提高利率15码，但仍无法有效抑制通货膨胀，成为民怨的主要来源。而且未来即使通膨趋缓，但已进入高物价阶段，对经济成长也相当不利。

其次，美国失业率虽然一直下降，但主要是由于劳动力供给吃紧，产出并未成长；反而伴随工资上涨，使通货膨胀压力更大。而且在全球大环境不佳下，各产业普遍需要消化累积过多的存货，美国经济仍有陷入衰退的风险。

面对美中两大经济体内需市场转弱，经济成长趋缓，台湾出口也已经出现衰退，预估短期难以改善，政府实应有因应全球经济同步下滑的措施。

在对外政策方面，美国主流民意认为中国是美国最大威胁，支持对中国大陆采取强硬立场。所以拜登政府会持续对中国大陆围堵，一方面利用国际结盟，增加美国影响力；所以会加强推动国际合作并深化美国对外连结，除了筹组国防安全性联盟外，也会积极推动美国版的经贸协定，其中也包括台美21世纪贸易倡议。

美国也会增加对中国经贸限制措施，川普时期美中达成第一阶段贸易协议，美方仍会要求中国大陆履行承诺；但拜登无意与陆方启动第二阶段谈判，而以单方向制裁措施为主。特别是在出口管制方面，措施会更加严厉，有将美中供应链彻底切割分流的打算。

美国去中化，最终目的是在建立美国本土供应链，所以美国对于先进领域，一方面会加强诱因招商引资，另一方面也会以政治因素要求外国重点企业赴美投资，企业面临压力将会增加。

另外，在对中国大陆惩罚性关税方面，当初在开始实施即被批评会增加国内成本，反而会助长通货膨胀。在美国目前通膨仍未能有效控制下，未来是否会调整将是另一观察重点。

面对美国制裁，中国大陆在权力中心更加巩固下，预估立场也会较为强硬；特别是争夺关键领域的技术主导性，未来美中竞争会更加激烈。美中冲突部分是肇因于两岸问题，除了政治因素外，中国大陆对于美国推动台湾产业与大陆脱钩也寻求反制，未来美中台三方的产业竞合将更为复杂。

由于两岸问题严峻，以及台湾产业的重要性，如何维持台海稳定避免冲突，已经成为近来国际会议讨论的重要焦点，对于台湾则是祸福倚伏。台湾虽然在政经方面明显向美国靠拢，但在经济上对中国大陆的依赖度并未降低，与大陆强脱钩未必适用于台湾。未来在美中竞争更加白热化下，如何面对地缘政治的高风险，对台湾是一大考验。