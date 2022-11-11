挤牙膏式防疫松绑 政策流于碎片化

来源：星岛日报 社论

港府宣布下周四起进一步放宽防疫措施，包括将多个须佩戴口罩的处所改为被动查核疫苗通行证、重开露营设施等。对市民来说，防疫措施松绑是好事，但问题是政府以“挤牙膏”方式来调整措施，却是愈挤愈细，愈挤愈含糊，只会令人觉得复杂难明，当局在逐渐推进复常过程中，应避免政策碎片化，尽量做到简单易明。

政府决定微调疫苗通行证安排，顾客下周四起进入超市、街市、商场、发型屋、游戏机中心、麻将天九耍乐场所、宗教场所时，不用再主动查核疫苗通行证，只须扫描“安心出行”，但执法人员仍会随时查核，而持“黄码”市民亦可进入这些被动查核处所。至于市民进入食肆、卡拉OK、酒吧、美容院，仍须主动扫描二维码证明已接种足够疫苗剂量。此外，当局亦重开露营场地，室外体育处所观众席容许饮食，健身中心维持十二人一组，但只需组与组之间相距一点五米。

疫苗通微调市民难感受得着

当局明白到市民渴望尽快复常，但现实环境不容许，尤其在放宽入境限制为“0+3”后，输入个案和本地确诊日均维持五千多宗，暂时难有空间实施“0+0”，只能在风险可控的情况下逐步放宽社交距离措施，让市民从逐渐复常中得到好处。

随着本港早前成功举办国际七人榄球赛，球迷入场前须做快测安排，即使他们在球场内除口罩畅饮，亦未有引发疫情，令港府有信心再松绑，除了宣布将容许旅客随团来港，在持“黄码”情况下以“团进团出”方式参观主题公园、博物馆和进入食肆进餐，并准备放宽市民在室外体育处所观众席饮食。

逐步放宽防疫措施，有序推进复常是好事，但政府采取“挤牙膏”式调整方法，基本上是每两周推出一些松绑措施，若果像之前取消食肆和所有处所营业时间限制、让烧烤场重开等措施简单易明，处所负责人和市民都容易感受到箇中带来的好处，自然皆大欢喜。

然而像今次微调疫苗通行证安排，对一些处所如游戏机中心、街市的负责人来说会表示欢迎，因过往须派专人在门口查核顾客持有“蓝码”才能入内，否则执法人员发现有非“蓝码”人士进内，处所便须负责任。现在将其改成被动核查，不但毋须再聘用额外人手查核顾客是否已打齐针，也可减省成本，更便利营运。

不过，对不少市民来说却是另一回事，因他们过去几个月一直在进入商场、超市时，不一定会主动扫描二维码，现在当局放宽相关措施，对他们来说感受不到明显分别，还会追问甚么是被动和主动查核制度，而且还会容易让一些未打齐针的人产生错觉，以为不用扫码便可进入相关处所，一旦被执法人员截查则要定额罚款五千大元。

政策调整宜周详考量简单易明

事实上，当局每两周松绑一次，看似复常不断取得进展，但弊点却是政策只是不断作微调，流于碎片化，亦令防疫政策不一致。例如，“黄码”人士不能进入食肆堂食，但当局为吸引旅客来港，容许以“团进团出”方式入境持“黄码”旅客，可进入食肆进餐，容易遭人非议，为何防疫政策厚此薄彼，未能做到一视同仁。

因此，港府在调整防疫政策时须有周详考量，除了检视是否有些防疫措施已不合时宜须取消外，调整亦应避免碎片化，可因应实际需要，将松绑措施集合在一起每月调整一次，尽量做到简单易明，让市民知所适从，亦能切身感受到箇中好处。