苏贞昌不愿面对的三件事

来源：台湾《联合报》

台湾行政院长苏贞昌昨天在立法院会三度动怒，先是国民党立委质询“最低工资法”时，质疑苏的承诺是“空话”惹他暴怒；立委赖士葆称苏内阁是“吵架内阁”，苏也三度怒回“乱讲”；林奕华压轴，一句“嚣张跋扈”再度让议场拍桌声起。检视苏贞昌上任近三年，形容苏内阁是空话、吵架、嚣张，错了吗？

相较立法院上会期苏贞昌和立委蒋万安、傅崐萁、郑正钤等人上演激烈交锋，脱口说出“可耻、闭嘴”、“吵死了”，大多是与两岸态度有关，只要有别于抗中保台，对他来说都是投降主义；甚至还在蒋万安质询303大停电时，硬扯蒋万安祖父反攻大陆的陈年承诺。但这会期是选举会期，立法院一举一动都牵动选情，苏贞昌也明显态度缓和许多。

上午立法院总质询苏贞昌再度恼羞成怒，来自第一棒质询的洪孟楷提出，苏去年曾表达要力拚把“最低工资法”送入立院审议，一年过去却无下文，质疑都在讲空话。未料彷彿点燃引信，苏贞昌恼怒反问“哪一句是空话？”最后还呛声“你妈妈（前立委郭素春）在质询都没像你这样”。

事实上，苏贞昌不是第一次因为“空话”恼怒。本月1日，同样也是洪孟楷质询时，问到台积电最先进的1奈米制程，传出要在桃园设厂，但行政院和经济部都未明确证实，让他质疑苏都在讲“空话”。苏一听火大，反呛“我讲什么空话？哪一句空话？话不要乱讲”。

近来高端EUA补件黑箱审查战火未熄，卫福部迟未说清为何突袭审查，更14:0无异议通过。林奕华昨提出疑虑，也是民众的疑虑，为何当世界卫生组织、欧盟和美国FDA都有公开审查标准，外聘专家学者名单与会议纪录时，台湾必须全程保密？苏贞昌直指“误导”却又不愿说清原因，最后听到“嚣张跋扈”，再以情绪语言交锋。

无论是“空话”或是“嚣张”，都是苏内阁上任后的写照，多名政务官自然也是有样学样，农委会主委陈吉仲就曾多次脱稿演出，呛立委“不要在这浪费时间”。对照赖士葆说是“吵架内阁”，真的是“乱讲”吗？

苏贞昌成为行政院长后，动辄以情绪失控压制代表民意的立委，在宪政精神下早已失职。这次再惹苏发怒的三个引信，共同点都是“问对问题了”，曾经承诺的最低工资法被搁置、高端疫苗审查不愿摊在阳光下，都是苏内阁不愿面对的真相。以动怒掩盖实情、以情绪回应质询，正是展现苏贞昌对民主宪政的傲慢。