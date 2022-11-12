美国期中选后 蔡政府如何应对北京？

来源：台湾中时新闻网

作者：赵麟

美国期中选举尚未完全落幕，拜登总统就急着公开确认，将于本月中旬与中国国家主席习近平在G20高峰会中晤面，而且明言将会与习“谈台湾问题”。显然在他心目中，美中关系的重要性不亚于民主党选情，甚至更为重要。

打从中共二十大闭幕后，拜登政府官员(包含拜登在内)一路放话希望促成“拜习会”，大陆方面反而不露声色。美国此举，除了拉抬期中选举的民主党行情以外，也与国际情势演变有关。

二十大后越共总书记、坦桑尼亚总统、德国总理分别访问北京，象征东南亚、非洲、欧洲这几年来对中国的“隔离”开始有了破口。另外，日本与中国已在协商建交50周年的庆祝方式，习近平将在年底前访问沙特阿拉伯，中澳关系近期亦有改善迹象。

俄乌战事方面，继日前美国民主党30位国会议员联名致函促请拜登尽速结束俄乌战争之后，拜登政府已私下鼓励乌克兰总统泽连斯基与俄国进行协商。德国总理朔尔茨亦于日前访中时，当面请求习近平协助调停。

全球表面上虽然继续高唱“抗中”，但各国盱衡利害，仍然不敢忽略大陆。美国目前的作为，印证了笔者数月前对媒体投书《美对中4C并进，台湾呢？》一文所述：对抗(Confrontation)、妥协(Compromise) 、合作(Cooperation)、沟通(Communication)。相对之下，蔡政府这些年来对大陆也有4C做法。但是其中除了“附随”美国抗中(Confrontation)以外，其他3C全不相同，而是：消费（Consumption）、谴责（Condemnation）与迷惑（Confusion）。分述于后。

消费：自从2019年嚐到“芒果干”甜头胜选连任后，蔡政府开始大肆消费“抗中牌”。举凡外交失利、疫苗短缺、农渔产品销陆受阻，甚至网路反串失利时，甚至网路反串失利时，均“统包式地”归咎中国大陆。陆方不满，台湾人民继续受伤，得到好处的是民进党。

谴责：蔡英文任内，政府要员竞相以嘲讽、谩骂中共为能事。将严肃的两岸国政大事当作稚童吵嘴儿戏。蔡总统不思劝阻，反而对于台湾抱持不同意见者任由网军抹红称之为“中共同路人”。此种不思用智解危，专以便宜行事的“谴责方式”处理两岸关系及对待民众的思维格局，令人叹为观止。

迷惑：在上述抗中的行为表面上，为了混淆国际视听，蔡总统任内公开谈话频对中国大陆释放温和讯息，例如：“维持现状、不走台独、呼吁两岸对话”云云。然而，“说一套、做一套”的两面手法，不但不具说服力，反而益增民众及对岸反感。蔡政府此举旨在迷惑世人，但屡施故技，连美国也不放心了。

美国期中选举后，共和党将占众院多数，参院亦有可能。但更值得注意的是，美国的政治版图的改变。“跛鸭”的拜登虽然宣称将在2024年竞选连任，但民主党内反对者众；特朗普想卷土重来，共和党内也有异声。两党菁英群起，二老把持的时代即将过去。准国会议长麦卡锡还未上任，即扬言将调查拜登的“反特”行为及其子政商争议，并重估援乌政策。其余通膨、堕胎等议题方面，两党胜选者亦将进行“究责比赛”(Blame game)，互相甩锅。

各国普遍认为期中选举后美国更趋分裂，“抗中”将变成两党政治攻防可用之牌。台湾处理两岸关系是否继续扈从美国，还是走出自己的道路？

赤壁之战前的名言“丞相，起风了”，吾人想说：“总统，起风了”。国际局势已经起风了，拜登此番会习近平“谈台湾问题”，蔡政府还要寄与厚望？赖清德去年底在一个公开场合引述，以色列总理纳坦雅胡曾说，为了打破孤立，以国必须与周边国家合作，甚至包含阿拉伯国家在内。赖清德认为此举台湾应可借镜参考。

林肯也有句名言：“我化敌为友的同时，也消灭了敌人”。蔡总统以为呢？

（作者为台湾国立清华大学副教授）