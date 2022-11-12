台海空权战略超前部署

来源：台湾中时新闻网

作者：张延廷

美国计划将常驻日本琉球嘉手纳空军基地的F-15机队撤出，此举引起亚太国家关注，也引起美国智库有关第一岛链空权的辩论。其实从军事战略及军备发展双重层面分析，不难看出美国空权在此区“以退为进”的策略，印太司令部的新型态作战布局已悄悄进行实战化的验证。

距台湾甚近的嘉手纳空军基地所部署的战机状况一向引起邻国重视，自1970年代越战以降，已成为美国在西太平洋航空力量的最大中继站，越战结束后又将中南半岛移防回来的机队大幅调整，战略地位更显重要。1980年代起，为配合日本防卫政策“北防空、南反潜”原则，承担起日本列岛南部反潜任务，并扩编海空情报监视设施，与从美国本土调派的特种情蒐机队，共同组编成当时太平洋司令部辖下最先进规模的作战单位。

与东北亚其他美军基地最大的区别是，纯粹只作军用机场的嘉手纳基地，在新世纪面对中国大陆海空力量快速崛起，其战备功能和战略地位也必须随之调整。但最引人注目的调整，是美国在亚太的电子侦察机和长程预警机队悉数驻防于此，以展开对大陆机、舰跨出岛链进行长航演训的严密监视。

然则，美国驻防于此的F-15战机机龄已近40年，反观驻防欧洲德国、荷兰的同型机早在波湾战争结束后即轮番裁撤，而作为占地球表面1/4防区的美国太平洋空军，仍保留F-15战机，其目的在于以相对优势的空权力量，压制远航能力尚未成熟的大陆机队，才使美国空军延用至今。事实上，目前驻军嘉手纳基地的F-15战机部队，是美国空军在历届空战竞赛的王牌，也是自韩战以来部署在西太盟国的象征部队，因此才会在战力换代时才开始进行裁撤。

另者，自2006年起美军即定期从本土及阿拉斯加轮派F-22第5代战机，以3个月为期轮流驻防嘉手纳，亦是美国空权开始将前沿基地多元化、机动化的起步，也是印太司令部近年规划的“敏捷作战部署”（Agile Combat Employment）之始，此举不仅改变美国空军原有的作战编制，同时亦纳入海军和陆战队“闪电航舰”快速部署的战术航空力量运用，将西太战略前沿的各座基地配合新的机种发挥极致，并将可能的战损控制在极小化。

由于美国各军种及军备厂商的长期密切关系，连带产生美国军方智库对此的辩论，并影响军备采购决策，表面看似各有主张也各有利弊，但不影响美国在新世纪既有的战略布局，藉由旧机种除役而另起炉灶。在当前美国政界普遍抗中意识高涨之际，反而激励国会和民意对印太战略的装备如期更新换代，不难看出此种“以退为进”的换代策略。

最值得台湾注意的是，长年将台海纳入防守区的嘉手纳基地，在美国战备机队要更新换代，但战力尚未完全发挥之战略空档前，台军如何以现有战力担当此战力空隙的军事压力，具体强化台海空防，增加中共武力攻台的代价而不动武，这是一个必须严肃思考的战略课题。

（作者为台湾前空军副司令、国立清华大学荣誉讲座教授）