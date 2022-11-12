政治交换或醖酿攻势 俄军撤出赫尔松释放什么讯息？

来源：香港01

作者：刘燕婷

俄罗斯前线总指挥苏罗维金（Sergey Surovikin）11月9日建议俄军撤出赫尔松州的第聂伯河（Dnipro River）右岸，国防部长绍伊古表示同意，俄军开始撤退行动。

回顾过往，俄军在特别军事行动开始不久后便越过第聂伯河，赫尔松市于3月迅速沦陷，成为俄军行动以来唯一占领的乌克兰州首府。几个月来，赫尔松州被当作对尼古拉耶夫、敖德萨方向发起攻势的桥头堡，并于9月30日与顿涅茨克州、卢甘斯克州、扎波罗热州一起并入俄罗斯。

然在此期间，乌克兰并未放弃夺回赫尔松的计划，于8月底发动了多次反攻，并在10月取得初步成果：乌军逼近第聂伯河且持续向南推进，一方面控制第聂伯河渡口、摧毁桥樑，严重箝制俄军后勤，一方面对第聂伯河右岸发动砲击，炸毁俄军驻地，难以反守为攻的俄军由此陷入被动，俄罗斯也在欢庆“四地入俄”后，被迫正视赫尔松失火的窘境。

10月18日，苏罗维金称赫尔松方向面临着“困难的局势”，可能需要作出“困难的决定”；10月21日，俄军开始从右岸撤出部分精鋭部队，并派出新动员的部队来掩护撤退。与此同时，俄占赫尔松当局开始撤离右岸居民，初期是以“自愿重新安置”取代“疏散”，但伴随时间推移，俄方开始严厉敦促居民离开赫尔松市和整个右岸，疏散区更被扩大到第聂伯河左岸15公里左右区域。11月9日苏罗维金向绍伊古报告，已有11.5万人离开战区。

眼下俄军宣布撤离第聂伯河右岸，显然与乌军对其后勤的挫伤有关，孤立无援的右岸难再成为挺进敖德萨、尼古拉耶夫的桥头堡，持续死守又只会深陷被动。在此局势下，撤离虽会带来严重的政治压力，却似乎是不得不的决断。

而除却对俄军的冷嘲热讽，外界更关注的，是莫斯科的下一步去往何方。

以撤军换西方减少援助？

首先，有部分声音认为，俄罗斯此次撤军，乃是意在与欧美达成某种程度的“政治交换”，即以第聂伯河右岸换取欧美降低对乌克兰的援助。

而上述叙事的判断基础，乃是依据近期的几则事件。第一，美国媒体此前释出的“劝和”风声。《华盛顿邮报》11月5日报道称，拜登政府正私下劝乌克兰高层释出愿与俄罗斯谈判的讯号，并希望其修正“不与普京谈判”的公开立场，以确保欧美各国能在安抚民意同时，持续支援乌克兰；《华尔街日报》亦援引消息称，白宫国家安全顾问沙利文与普京的高级顾问保持秘密沟通，并在近期的基辅之行中呼吁乌方展现谈判意愿。

第二，乌克兰总统泽连斯基再提谈判。俄乌战争之初，由于北约援助尚未进场，俄军又一度包围基辅，乌克兰只能暂时坐上谈判桌，但随着俄军攻势不足以击溃乌军抵抗意志，北约又持续加码援助，泽连斯基逐渐生出强硬底气，并在10月4日发下豪语，宣布乌克兰绝不与普京谈判。然而11月7日，泽连斯基忽然开出五大谈判条件，包括恢复乌克兰领土完整、尊重《联合国宪章》、赔偿乌克兰所有损失、惩罚每一名战犯、保证不再发生类似事情，似乎有意“放软身段”。

第三，部分西方企业对俄态度暧昧不清。11月7日，俄罗斯工业和贸易部新闻处向卫星通讯社透露，兰蔻（Lancome）、丽得康（Redken）、伊夫·圣罗兰（YSL）、乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）、巴黎卡诗（Kerastase）等企业已准备恢复对俄罗斯的供应；《彭博社》亦于同日放出消息称，美国财务部和国务院私下要求摩根大通、花旗银行等金融巨头，继续维持与俄罗斯部分公司的战略性业务。

综合上述三起事件，部分声音认为，俄罗斯或许与美欧进行了秘密沟通，双方各自开出条件，以第聂伯河右岸换取美欧疏远乌克兰，包括减少对乌援助，而乌克兰正是感受到来自欧美的“劝和”压力，故突然再提谈判。然这一叙事无可避免要受现实挑战，而反驳理由恰好可以构筑出另一套叙事：欧美不会停下对乌援助，俄罗斯撤军也是要为冬季或下一波攻势蓄积能量，而非准备谈判。

俄乌的持久战或将继续

首先，美国媒体的“劝和”报道，看上去是消息曝光，其实亦可解读为舆情操纵，目标便是针对11月8日举行的美国中期选举。

众所周知，阻却欧美国援助乌克兰的障碍，并非援助本身的花费与成本，而是战争与制裁持续下，能源危机与高通胀所诱发的负面民意。然而藉着战争放血俄罗斯符合美国战略，且援助乌克兰的政治正确如此巨大，若一朝停手恐怕也会触怒民意，故欧美政坛如今面临的实际难题，并非“是否要援助乌克兰”的黑白两分，而是如何“既援助乌克兰又有效管理民意”。

由此脉络观之，《华盛顿邮报》、《华尔街日报》释出的“美国劝乌克兰展现谈判意愿”报道，其实可被视作面向民意的舆论工程，目标便是让美国民众相信，战争可能进入谈判阶段、高通胀与油价或将缓解，而其或许会因此降低对拜登政府的不满，并在11月8日的期中选举中继续支持民主党。无独有偶，《彭博社》11月7日报道的“美国财务部和国务院私下要求摩根大通、花旗银行等金融巨头，继续维持与俄罗斯部分公司的战略性业务”，其实也可被解读出这一用意。

其二，泽连斯基看似“放软身段”、再提谈判，其实所提条件与“除非普京下台”所差无几，都是不可能被当今俄罗斯所接受的选项：“恢复乌克兰领土完整”，便意味俄罗斯必须撤出克里米亚与顿巴斯；“惩罚每一名战犯”，自然包括发起此次特别军事行动的俄罗斯最高领导人普京，结果将是其下台并接受审判；“保证不再发生类似事情”，则暗示双方必须签署停战条约，且俄罗斯需做出相关保证。

事实上，触发俄乌谈判的条件相当明晰，那便是一方取得明显优势后，落后方才有可能考虑坐上谈判桌。如前所述，乌克兰在开战之初便被包围首都、北约又一度观望，这才有了在白俄罗斯的几轮谈判；如今乌军正在反攻势头上，乌克兰反俄民意又经历数月血仇催化，眼下正是发酵时分，只要欧美不停下军援，乌克兰恐怕都会持续投入前线，誓死要与俄军分出胜负。简言之，如今乌克兰愿意接受的谈判形式，就是俄军自己停战求和。

而俄罗斯亦是如此。2月24日战争开始至今，莫斯科持续强调愿与乌克兰谈判，却又不断侵吞土地，也是因其所能接受的谈判形式，就是乌克兰身处劣势下的求和，并接受俄罗斯开出的“去军事化”、“去纳粹化”相关条件。此外对如今的普京政权来说，此时宣布停战谈判无异于政治自杀，毕竟9月哈尔科夫大撤退后，俄罗斯强硬派的不满便持续积累，要求政府必须发动迅猛的“冬季攻势”，来个一雪前耻的大反扑，此次撤离第聂伯河右岸无疑会加剧上述怒意，在普京有能力摆平强硬派不满前，俄军恐怕都将持续加码前线。

归根结柢，要促成俄乌谈判，如果不是欧美停下援助、乌军被大举反推，就是俄罗斯遭遇严重挫折，包括前线与国内政治，但如今看来两个方向似乎都欠缺火候，且眼下美俄互信极低，若要以俄罗斯撤军换取欧美停援，不免要面临“撤军后欧美可能继续增援”的风险，莫斯科应不会如此天真。故解读此次俄军撤离，或许仍不能脱离俄乌持久战的脉络。

一来如前所述，第聂伯河右岸已在后勤受挫、乌军火炮可及的劣势下失去桥头堡地位，如若俄军有意蓄积实力发起下一波攻势，势必要尽可能减少人员伤亡，尽管此举将付出政治代价，且撤退过程恐怕也将遭遇乌军炮火攻击、丢弃重型装备。二来，从战线结构上来说，赫尔松州的第聂伯河左岸重要性远高于右岸，克里米亚半岛的供水主要通过位于左岸的运河，一旦乌军攻入第聂伯河左岸、重新控制运河，克里米亚的供水可能再遭切断，且由马里乌波尔连通克里米亚的陆桥若被打断，形势可谓在某种程度上倒退回2014年至2022年2月的时空，对普京政权来说将是严重伤害。

放眼未来，不论俄军有无准备发起冬季攻势、又要从哪一方向展开行动，守住第聂伯河左岸都是重中之重。眼下俄军已在沿岸布置防线，显然就是要阻止乌克兰进行强攻；但乌军为避免无谓损失，短期之内或也不会进行渡河，而是会与俄军展开跨越第聂伯河的各式炮战，伴以小组侦查与空中行动。如若局势照此发展，俄乌前线的斗争焦点或将转移至其他地区，例如扎波罗热、顿涅茨克方向。

当然对俄罗斯来说，巩固“四地入俄”的现实、与乌克兰签订某种协议，仍是理想目标，但这一构想必须搭配欧美“放弃”乌克兰、乌克兰也同意谈判，俄罗斯强硬派也放弃不切实际大反推等条件，才有可能实现，而眼下或许时机未到。短期之内，俄罗斯仍会追求对乌克兰整体战局的稳定控制，收缩损害较大的战线，为今年冬天、甚至来年春夏的攻势蓄积实力。归根结底，这毕竟是一场俄罗斯对上乌克兰与北约的持久战。