中线不能退让？台军任务的可能性及意义

来源：台湾《联合报》

作者：张竞

台湾立法院外交及国防委员会11月9日邀请国防部进行专案报告时，立委江启臣在质询时，针对目前大陆军机经常性越过中线，压缩台方预警纵深，请国防部答复因应原则。但是国防部长邱国正答复内容，却在各个媒体报道中，产生多个不同版本。

经过对比答询论述影像纪录后，显然有些媒体避重就轻，未能完全依据邱国正答复内容，非常公允持平地表述出，当前海峡军事态势紧张严重程度；反而是有些断章取义，仅着重在邱国正强调绝对不能退让，但却未能让读者理解到邱国正是指训练空域，而非海峡中线。

对于海峡中线，邱国正明确指出：“中线问题本来他们片面讲认为没有，我们也没有讲一定要坚持有”；此种说法算是相当持平，并且确实是很巧妙地回避纠结在中线。所以许多媒体报道指称邱国正强调中线决不退让，恐怕才是误导视听，未能精准表述邱国正答复立委江启臣之真实意涵。

就目前两岸军事活动态势来说，国安高层若是要求台军固守中线，基于下列数项因素，恐怕不但会是mission impossible，而且还有可能成为mission meaningless。

首先就海峡中线来说，当初根本就是由美方自行划设规范，然后台军循例沿袭遵行，以便用以约束与指导台方军事行动。因此北京不承认海峡中线，确实是因为当初中共并未对此有所承诺；许多评论者坚持海峡两岸对于海峡中线存在默契，但就是没有任何研究者能够拿得出具体证据，因此邱部长表示：“我们也没有讲一定要坚持有”，此种说法并无不当。

其次就国际法理来说，在台湾海峡上空所划设之海峡中线，不但并未出现在任何国际法规范文件中，并且连台湾民用航空主政单位交通部民用航空局所刊行之飞航指南(Aeronautical Information publication，亦可译为航行资料彙编)，台北飞航情报区航路图(TAIPEI FIR EN ROUTE CHART)中之各项航路图示，亦从未提到任何海峡中线标示。同时亦无任何国际法理足以支持台方有权划设海峡中线，以便限制中国大陆军事机舰，越过海峡中线进行军事活动。

此外台方军事机舰在前往金马外岛海域及空域执行任务时，亦会跨越海峡中线；因此若是要将海峡中线当成双方军事活动互相不去跨越之楚河汉界，恐怕对于台湾军事机舰未来行动自由，更会成为自缚手脚之无谓约束。

目前海峡两岸关系不睦，沟通管道中断，这个各方皆知之事实现况。而大陆解放军机舰开始密集越过中线，迫近台湾本岛周边近距离海空域活动，其实是在今年八月初美国众议院议长佩洛西来访后，刻意在军事演习恫吓施压后，顺势开始在台湾本岛周边近海以及相关空域，保持常态化活动，所以将其视为约制台方政治选项之负面回应性作为，确实是合理定位与解读结论。

最后就必须指出，在政治评论家所谓解放军“没收”中线当时，台方未能提出适当因应作为，以便约制解放军机舰迫近本岛之近距离海空域活动，而让其顺利造成既成事实现况后，此时若要试图改变当前军事对峙态势，就必须承担可能爆发军事冲突风险，而且伴随着付出政治代价。

因此就目前来说，若要动用武力强势将解放军机舰活动区域逼回到中线另一侧，到底在整体防卫战略构想与台海军事态势上，究竟具备何种政治意义？又能获得战略价值或是战术利益？这恐怕才是吾人必须深入思考之重点所在。解放军机舰在台湾本岛周边肆无忌惮地来往自如，许多民众内心都不会感到心安，并有更多人为此感到不快；但在感性盲动前，务必理性思考利弊得失，切忌任性乱逞快意！

（作者为台湾中华战略学会资深研究员）