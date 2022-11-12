中国防疫新规给市场打了兴奋剂 但专家们头脑远比投资者冷静

来源：彭博社

在中国周五宣布一系列防疫调整措施后，各类资产市场的投资者集体欢欣鼓舞，仿佛严格的“清零”政策已经名存实亡。

面对股市、人民币，大宗商品和在岸人民币的大涨，中国观察人士警告称，放松防疫可能并不代表当局正在走上退出“清零”政策的道路，相反最高层的目的或许恰是为了让“清零”政策可以持续的更久。

由中国国务院和卫健委制定的进一步优化防控工作“二十条措施”包括将入境旅客和密接者隔离时间从“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，取消入境航班熔断机制，将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员。

改革后的防疫环境会比之前相对宽松一些，地方官员没有那么大的“层层加码”空间。但与全球其他回归疫情前正常生活的地区相比，中国的防疫机制仍然是全球最严苛的，官员们对于防疫措施调整就是放松防疫的说法予以严厉驳斥。

中国外交部发言人赵立坚在周五的例行记者会上表示，“中方出台这些措施是为了防控更加科学精准，决不是放松疫情防控，甚至放开、‘躺平’”。他相信在中方发布这些进一步优化疫情防控的措施之后，会“有助于改善跨国旅游和跨国旅行，方便有关商业人士来中国投资兴业”。

过于乐观

渣打大中华区和北亚首席经济学家丁爽表示，总的来说当局仍然非常谨慎，这20条措施主要是为了纠正防疫过度行为，但缩短隔离天数等措施实际执行起来非常缓慢。

目前中国单日新增本土病例自4月份以来首次超过10,000例，北京和广州等一些大城市的疫情进一步恶化。全国数以百万计的人受到不同程度的出行限制，目前尚不清楚地方官员将如何调整实际的防疫规则，从而在遵守高层指令的同时遏制疫情爆发。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部主管庞溟表示，市场对该消息的一些解释“过于乐观”， 防疫政策只会在短期内微调，重心将在消除新增病例和制定更精准防疫措施之间转移。

广州可能会成为实施科学精准防疫措施的早期典范，尽管每天新感染病例超过2,500，但令人意外的是该市并未如临大敌。到目前为止，广州避免了全城静默，而是在11个区中的三个区实施了限制措施。

但是经过近三年的宣传，民众们对冠病的恐惧似乎根深蒂固，以至于许多人自愿在家中闭门不出，不管规定如何，这正在对经济造成打击。

香港大学病毒学家金冬雁说，民众深信这种病毒会杀死很多人，政策调整的方向是正确的，但如果你希望中国立即结束抗疫，那是不可能的。中国正在向前迈进，尽管只是一小步，但有助于解决防疫规定中最混乱的领域。

疫苗接种

中国不可能在老年人群体未充分接种疫苗的情况下完全开放。老龄群体最容易因为病毒致死，而且他们对接种疫苗有根深蒂固的抵触。中国60岁以上老年人中只有略多于86%的人完成了疫苗全程接种，加强针接种比例也不高，只有68%。

香港大学流行病学分部主任高本恩(Benjamin Cowling)表示，“二十条”中提到的加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，加快冠病治疗相关药物储备等措施都是令人鼓舞的迹象，它们可能构成向正常化生活过渡的计划的一部分。

但他认为，能够显示中国退出“清零”政策的最重要信号是大规模核酸检测是否取消，周五宣布的新规定虽然提到一般不按行政区域开展全员核酸检测，但感染来源和传播链条不清的情况下还是允许进行此类检测的。

高本恩说，全员检测是动态“清零”政策关键，如果要转变这个政策，就没必要统计感染人数了，需要关心的是重症病例和医疗系统的压力。