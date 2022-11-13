拜登G20之行目标远大 但可能难有成果

来源：彭博社

作者：Josh Wingrove

美国总统乔·拜登即将亮相多年来最重要的二十国集团(G-20)峰会之一，不仅将与中国领导人举行具有里程碑意义的会晤，其民主党在中期选举中好于预期的表现也给他很多助威。

在峇厘岛，拜登将努力乘胜进取，联络全球共同稳经济，加大对俄罗斯的压力，缓和与中国的紧张关系，以期提高他在世界舞台上的威望。

但此次峰会将考验拜登的国内地位能否转化为全球影响力，因为他也不得不直面G-20自身的问题——这个组织越来越成为经常存在利益竞争的世界领导人的吵架场合。拜登的表现打分将取决于他将如何应对想要杯葛他议程的竞争对手。

拜登将首次以美国总统身份会见中国国家主席习近平。习近平在中共二十大获得连任，可以再当中国领导人至少五年。

这次赴印尼参会的还有沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼、土耳其总统埃尔多安和俄罗斯官员。他们可能会发现，他们之间的分歧太大，不可能达成实质性协议。

拜登的国家安全顾问杰克·沙利文周六对记者表示，拜登不打算与沙特王储会面，但可能会见埃尔多安或德国、法国和澳大利亚的领导人。

拜登和G-20领导人寻求解决的问题清单很长：全球金融不稳定和迫在眉睫的衰退，俄罗斯入侵乌克兰加剧的全球饥荒，亚洲日益紧张的氛围，遏制气候变化的努力，疫情遗留的经济和社会动荡。

拜登曾表示，世界正处于专制与民主之间斗争的转折点。在峇厘岛，这些力量将狭路相逢。

拜登对G-20和类似活动很有兴趣。此次出访7天，他将出席4场峰会，峇厘岛G-20峰会只是其一。他将赴埃及出席联合国气候峰会，赴柬埔寨出席亚细安峰会和东亚峰会。

拜登从竞选开始就一再表达对民主治理和世界秩序受到侵蚀的担忧，坚持认为民主政体必须表明他们可以领导人民并为人民服务。

“如果我有什么真正的专长，那就是外交政策，”他在11月1日的讲话中说。

拜登还将首次会见英国首相苏纳克和意大利总理梅洛尼。但拜登不会见到俄罗斯总统普京，因为后者不会赴印尼参会。