美维护民主 打败特朗普民粹

来源：联合新闻网

作者：阙志克

这次美国中期选举，预期中的“红波”未现。目前看来，共和党应可夺回众议院控制权，而民主党仍有很大机会可持续掌控参议院。虽然重新拿回众议院议长宝座，但共和党掣肘拜登政府的力道，将因赢幅比预期小和许多特朗普信徒落选而大为减弱。再加上共和党现任佛州州长德桑提斯连任成功，对亟欲卷土重来的特朗普，打击不小！

出口民调显示，影响这次选举结果的两大因素为整体经济的表现和美国民主的前景，后者甚至排在诸如犯罪、教育、环境等传统地方选举议题之前。虽然通膨压力居高不下，但美国就业市场需求依然强劲，公司营收获利财报普遍良好，所以整体经济表现不算太差。

而选举对维护美国民主制度的意义与重要性，选前，一般认为这个考量相较其他民生经济问题，陈义过高、非关民瘼，不足以翻转民主党的颓势。然而，此议题加上最高法院废除妇女的保障堕胎权，在选前几天就激起一波波民主党选民的投票登记。

这次选举结果对美国未来民主运作的威胁可体现在两个层次。其一，若特朗普推荐的特朗普信徒大胜，说明一般选民并不那么在乎他们否定2020总统大选结果等违反民主常轨言行，则美国两百多年来辛苦建立起的民主规范、惯例与实践，恐将一笔勾销。

幸而初步数据显示，有一定比例独立选民尽管不怎么满意执政党的总体表现，但为维护美国民主，仍投票给民主党。也就是说，这次民主党得以赢得选民青睐与拜登当年获胜原因如出一辙：选民讨厌特朗普信徒（特朗普）的程度远大于喜欢民主党人（拜登）的程度。

其二，除了联邦参议员与众议员，这次期中选举还需选出三十六位州长、二十七位州务卿和三十一位州总检察长。美国联邦选举事务，包括总统选举，由各州州政府全权负责，总其事者通常是州务卿或州长，而州总检察长可主动防止恐吓选民之类不当选举行为，或在选务争议发生时在法庭为选举结果辩护。

特朗普团队于2020年曾试图说服几个摇摆州当责选务官员更动选票计数规则，以期反败为胜，所幸这些大多为共和党籍公仆，对美国宪法中一人一票的神圣性具有高于党派利益的忠诚度，纷纷拒绝特朗普的图谋。特朗普下台后，其团队领悟到，把“自己人”先选进各州选务首长位置，才能一劳永逸。

结果在这次州首长竞选中，只有十四名特朗普信徒获胜，当中五名是非现任，计三名赢得州务卿，两名赢得州总检察长。最最重要的是，这五名没有一位属于八大摇摆州 ，因此对二○二四年总统大选影响不大；也就是说，特朗普团队意图颠覆选务的阴谋完全破功！

“维护民主”的考量对这次期中选举的结果影响如此之大，证明美国毕竟不愧是现代民主制国家的滥觞，其整体选民的素质终究足以将特朗普代表的民粹逆流丢进历史的灰烬之中。

作者是清华大学合聘教授（台北市）

