美国中期选举、习拜会、台海红线

来源：联合新闻网

作者：杨永明

美国中期选举结果，再次确认美国政治的两极化、民粹化。反特朗普与挺特朗普，堕胎权与生命权，彼此无法容忍，加上复杂种族议题与夸张金钱政治，让政党更恶斗、美国更分裂。很多民主国家都有类似问题，经济因素从选举中退场，僵化意识形态对峙上扬。

相较于选前民调预测和以往中期选举历史均值，共和党这次只能算是“小胜”；相反的，拜登与民主党该输未输，反而感觉赢了（feel-like-a-win）！造成原因众多，先是特朗普过度自满，选前宣布很快将有重大宣示，让民主党强力动员反特朗普力量；历史倒退的堕胎议题在妇女与年轻选民中的影响显然被低估；拜登政府不断撒币救经济，让经济议题被其他问题盖过等。

这场选举也对国际局势造成深远影响。首先，美国对乌克兰援助可能受影响，并希望俄乌战争能谈判处理。德国智库指出美国承诺给予乌克兰的军事、经济和人道援助总额已超过五百三十亿美元，而欧洲国家总额才接近三百亿美元。共和党人抨击美国对乌克兰援助太多，民调也显示共和党支持者认为援助过多，同时拜登政府也对乌克兰表态不应排斥谈判。

其次，中期选举让拜登更有信心处理与北京的关系，虽然拜登九月在联合国大会发表演说提到美中关系，强调美国“不追求冲突、不追求冷战”，但是上个月白宫公布国家安全战略却指出中国是美国最大地缘政治挑战，必须以“投资、结盟、竞争”方式在十年内战胜中国，中美已经进入长期战略竞争对抗的G2体制。

这次中期选举，众议院共和党领袖麦卡锡九月底推出“向美国承诺”竞选党纲，提到美国应该减少对中国经济依赖并强化供应链安全；同时主张应该在众议院成立“中国事务特设委员会”（Select Committee on China），企图主导对中政策的话语权，显示共和党反中态度的强硬。

因此，下周G20的“习拜会”虽然两位元首终于再见面，有助于维持基本立场与互动。但因双方严重缺乏互信，会议很难有实质成果，会面仅是维持“斗而不破”的元首外交，或许双方在气候变迁、俄乌战争等议题上有意见交叠，但基本上虚大于实。

另外，拜登日前表示希望在习拜会上，“双方在台海议题上划出各自红线”，但北京就是反对外部势力干涉，当然不会和美国讨论“台海红线”；所以拜登是在向习近平提出警告？还是向国际媒体表态军事挺台？习近平是否反而警告拜登勿介入两岸问题？有可能形成相互放话、相互针对，还记得今年二月前美国也划下乌克兰红线，显然普京不吃这一套，然后发生俄乌战争！

第三，美国中期选举对台湾的影响呢？明年美国新国会有关台湾的两项动作值得注意，一是可能成为众议院新议长的麦卡锡是否会访问台湾？另一个是“台湾政策法案”将如何通过？这两项议题都会影响台海情势、甚至台湾总统大选。特别是台湾政策法案在国会两院都有高度支持，但被认为是全面提升美台关系、美国军事介入与援助，都会牵动美中与两岸的敏感神经。

最后，新闻报道指出：美国前总统布什将与总统蔡英文、乌克兰总统泽连斯基于十六日视讯同台，主题是“为自由奋战”，布什与泽连斯基对谈，随后蔡英文发表演说。对此，总统府发言人证实表示，蔡英文将借此机会向国际社会分享台湾位处民主最前缘的经验。

美国前总统与乌克兰和台湾总统三人同台，刚好就在“习拜会”之后，发言人说台湾是民主最前线，但乌克兰却是战争最前线：美国参谋首长联席会议主席密利最近说，俄乌战争双方已经各死亡十万军人，乌克兰平民死亡约四万人。国际媒体都在担心台湾会是下一个乌克兰！台湾不可以是乌克兰！

作者是文化大学社科院特约讲座教授、国安会前副秘书长