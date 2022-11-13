夺亚利桑那州 内华达落后缩窄 民主党保参院机会增

来源：明报

美国中期选举最终结果尚未敲定，但民主党周五（11日）晚确认保住十分关键的亚利桑那州联邦参议院议席，目前民主党在该院所占议席与共和党同为49席。至于另一悬疑未决的内华达州联邦参议院议席，在点算近九成半选票后，民主党候选人得票率缩窄至落后共和党候选人只有0.1个百分点。如民主党能取得该议席，则可提早保住参院控制权，毋须等待下月6日佐治亚州参院议席的次轮投票结果。

在亚利桑那州联邦参议院改选议席，民主党竞逐连任的凯利（Mark Kelly）上周五以超过5个百分点之差的得票率胜出。他胜选后发表声明表示：“从第一天起这场竞选便关乎民主党、独立候选人及共和党支持者等众多亚利桑那人，坚信于合作应付我们面对的显著挑战。”获特朗普背书的共和党候选人马斯特斯前天傍晚在新闻节目上，将败选归咎共和党参议院少数党领袖麦康奈尔没有大力资助其竞选活动，导致该党“失落参议院控制权”。

另一关键参院议席是内华达州，寻求连任的民主党籍参议员科尔特斯·马斯托（Catherine Cortez Masto）后劲凌厉，截至香港时间昨天下午5时已点算94%选票，她仅以不足1000票落后共和党挑战者拉克索尔特（Adam Laxalt）。美国有线新闻网络（CNN）昨报道，当地至少仍有约5.1万张选票需要点算或处理，其中3.9万张来自民主党票仓克拉克县，故科尔特斯·马斯托仍有机会反超，为民主党保住议席。昨日是内华达州接收邮递选票的截止日期，如果选情接近，将要待这些选票点算完毕才会有最终结果。

或不用待佐治亚下月次轮投票

假如科尔特斯·马斯托胜出，民主党即可保住参院控制权，但假如拉克索尔特胜出，共和党将取得50席，民主党为49席，佐治亚州改选议席的次轮投票将成为决定参院控制权谁属的关键。民主共和两党佐治亚州候选人在首轮3人竞逐中得票率均未过半，须于下月6日进行次轮投票。如果民主党人胜出，两党将各拥参院50席，民主党籍副总统贺锦丽拥有决定性一票，意味着民主党将可保住参院控制权。