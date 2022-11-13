中国防疫松绑 还要加快开放复常

来源：星岛日报

星岛日报社论

中国新一波疫情不断蔓延之际，中央却推出优化防疫措施二十条，以减少防疫对民生和经济影响，以纾解日益升温的民怨和外资忧虑，此消息加上美国通胀降温，刺激港股报复式反弹，恒指周五暴涨近一千二百五十点、升幅百分之七点七，国指更升百分之八点三。然而，中国优化防疫措施只是治标，治本还须中央加快规划，推动中国明年全面向外开放和社会复常。

中国疫情升温，周四及周五的新增确诊都超过一万宗，升势甚急，且出现感染个案的省份差不多遍及全国，足见病毒无孔不入、传染性极高。在病毒传播广泛的同时，中央政治局常委会周四拍板，落实“进一步优化防控工作的二十条措施”，内外防疫手段都松绑，国务院周五宣布实行。

对外方面，将放宽入境限制，入境隔离由“7+3”（即七日酒店隔离和三日家居隔离），缩短为“5+3”，取消入境航班熔断机制；对内方面，矛头指向地方，严禁随意“封城”和停工停产停课，并将风险区由“高、中、低”三类减为“高、低”两类，和加快让高风险转为低风险，以减少管控。

民众抗疫疲劳愈来愈大

中央一直坚持“动态清零”严格防疫政策，以达到“人民至上、生命至上”的大原则，并强调这次并非放松防控，亦非放开、“躺平”，而是更科学和精准，以最大程度保顾人民生命健康，又最大限度减少对经济、社会影响。但在严格防疫为中国带来愈来愈庞大的内外压力，冠病变种病毒杀伤力减弱下，中央须调整防疫措施，适应新形势。

对中央来说，最大的困扰是经历三年严格防疫，民众的抗疫疲劳愈来愈大，加上防疫措施出现严重纰漏，令民怨近月明显升温。尤其不少地方政府防疫措施出现层层加码，随意封控、“静默”全市，严重干扰人民生活，未能做到“人民至上”，虽然中央近三个月已点名数十个地方市政府防疫过严，但乱象始终未改善。防疫过严并屡次导致民众遇意外而失救，与“生命至上”原则相违。

外部压力方面，全球已没有国家再因疫情而停产，但中国封控措施仍不断打乱生产，且扰乱全球供应链。由于中国是世界工厂，其停产亦导致外国工厂因缺乏材料或配件而停工、减产，加剧西方政府和媒体攻击中国，要求西方企业与中国脱钩，因此封城停产不只短期打击中国经济，且中长期挫伤外资投资中国意愿，中国严格防疫的经济代价愈来愈沉重。

防疫经济代价愈来愈沉重

中央现在出手调整防疫政策，要尽力减轻扰民和扰乱生产，这只算是复常的第一步，未能治本地解决民怨和外资忧虑，中国必须加快制订全面复常的时间表。近日有消息传出，中央已委派政治局常委王沪宁成立重新开放委员会，目标是明年三月重新向外开放、中国社会复常，亦有消息指复常工作艰巨，中央可能要到明年底才能复常。

中央要尽快全面开放复常，又要最大程度保障人民生命健康，关键是解决薄弱环节。中国的最大薄弱环节在于冠病疫苗开发速度，始终未能跟上病毒变种，必须加快研发和审批，如中国首款mRNA疫苗已在印尼紧急使用，反而中国未完成审批，就需要正视。

此外，要关注老人和农村。老人对冠病病毒抵抗力最低，急需有效疫苗和加快接种。截至七月底，中国六十岁或以上老人虽有八成半接种两剂疫苗，但八十岁以上接种两剂的只得六成，接种三剂的不足四成，中央需要加力推动老人接种第二剂和加强剂。至于农村的医疗设备比城市差得多，如何照顾农村重症病人涌现，需要完善规划和加快改善农村医疗设备。

中央过去三年在严防冠病疫情上，做得十分出色，但要成功应对疫情，能管之后还要能放，中国一向擅长“管”，现在要“放”，就是中国治理能力能否现代化的一场重要考验。