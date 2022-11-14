美籍华裔半导体行业传奇人物在美中芯片战中左右为难

来源：华尔街日报

作者：Peter Landers

半导体行业传奇人物尹志尧(Gerald Yin)离开美国，在中国耕耘18年，他说自己一手打造的公司会跻身芯片制造设备领域的全球强者之列。如今在美国的限制措施之下，他所提倡的全球产业一体化遭到破坏，这位美国公民的毕生事业陷入了不确定性。

尹志尧的公司是中微公司，为行业提供刻蚀设备和其他工具。美国政府介入之际，该公司之前已多次实现重大突破，正努力赶超美国和日本的行业领军企业。这家中国制造商比竞争对手年轻数十年，但表示罗伯特·博世有限责任公司和美国芯片制造商格芯等公司都已经是其客户。该公司的设备被用在欧洲和亚洲的几十条生产线上。

后来，美国在10月份实施了出口限制，这是美国迄今为止对中国科技产业力度最大的一记重拳。新规禁止中国的先进制程芯片开发行业获得美国技术以及美国人才的服务。

拜登政府表示，这些规则的目的是防止美国芯片推动中国的军事发展。这些规则涉及的范围极其广泛，可能会进一步分化全球供应链，阻碍中国整体芯片产业发展，使其追赶更先进的美国和亚洲竞争对手的努力倒退多年。

新规在几个方面威胁到中微公司。该公司最新年报显示，在这家总部位于上海的公司的20余名高管和主要工程师中，尹志尧和另外六人是美国公民。

如果无法获得美国或其他国家的零部件和材料，中微公司的生产也可能受到阻碍。此外，对于一家被视为扛起中国芯片梦想大旗的公司所制造的设备，中国以外的客户可能望而却步。

尹志尧在最近的一次财报电话会议上说，中微公司一些主要产品的材料和零部件国产化率大约在60%左右，这意味着该公司对进口的依赖度为近40%。中微公司在2021年年报中表示，虽然从美国采购了部分材料，但占比较低。

该公司的其中一项标志性产品是刻蚀设备，这种工具用于在半导体晶圆上刻出电路图案，这是芯片制造过程中的关键一步。

中微公司和尹志尧未回复记者提出的问题。中微公司10月25日在中国社交媒体上发表声明称，到目前为止，该公司运营正常，发展“稳定、健康和安全”。该公司表示，无论在哪里运营都遵守法律法规。

尹志尧10月28日在中微公司的社交媒体账户上称，该公司的目标是成为一家国内外一流企业。

尹志尧出生于中国，曾在中国名校就读，并在加州大学洛杉矶分校获得博士学位，之后投身美国半导体行业。

应用材料和泛林集团是刻蚀设备行业的领军企业，作为中微公司创始人的尹志尧曾在这两家美国公司任职。根据咨询公司Gartner Inc.的数据，2021年，这两家美国公司以及东京电子合计占全球干式刻蚀系统市场91%的份额。

据官方媒体《新民晚报》2019年的一则报道，2004年，尹志尧60岁准备退休的那年，一位担任中国政府官员的中学校友邀请他回国创业。

据该报报道，尹志尧当时说：“是时候给祖国和人民做点贡献了。”报道还称，2004年，尹志尧带着15人专业团队飞抵上海。

中微公司的早期投资者包括高通公司、美国风投基金华登国际和韩国三星集团的一个部门。根据中国企业注册数据库，中微公司的最大股东是上海市政府下属一个投资机构，第二大股东是由一只国家半导体投资基金控制的一个实体。中微公司还接受政府的研发补贴。

在回到中国后的三年内，尹志尧和他的团队开发出第一台刻蚀设备。据中国官媒报道，这是中国首次有能力制造如此高端的有竞争力的半导体设备。

在中国国内，社交媒体上的评论员称赞中微公司是潜在的国家重器，将帮助中国的芯片产业实现自给自足。

到2015年，中微公司已经取得了很大的成绩，以至于美国商务部终止了某些美国刻蚀设备对中国的出口管制，因为商务部称中国已经能够自己生产出相同质量的设备。2018年尹志尧在上海的一个技术论坛会上说，美国商务部所指的正是他们公司的产品。

这样的成功也引发了争议。在2007年，应用材料在加州的一家联邦法院提起诉讼，指控中微公司盗取商业机密。被列为被告的尹志尧对中国媒体表示，他没有做错什么。应用材料和中微公司在2010年达成诉讼和解。

另一起指控专利侵权的诉讼于2009年被台湾智慧财产及商业法院驳回，这起诉讼是由泛林集团在台湾对中微公司提起的。

随着中微公司的成长以及美中紧张关系的加剧，中国社交媒体称尹志尧是让西方胆寒的中国最强牛人，这促使该公司做出澄清回应。中微公司在2020年的一份声明中称，有关尹志尧的某些报道存在与事实不符的夸大之词。

尹志尧8月曾表示，中微公司所秉承的理念之一是中国和其他所有国家都是全球产业链的一部分。

他称，如果只侧重国内市场，最多只能覆盖全球市场的15%，所以必须推进全球发展战略。