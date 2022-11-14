珠海航展骚肌肉 中国军事变革多

来源：明报社评

第十四届中国国际航空航天博览会（珠海航展）昨日闭幕，如果说上海进博会是中国展示对外开放“大利市”的窗口，珠海航展就是中国展示军事实力“骚肌肉”的平台。本届航展最大的亮点，不仅有解放军各款现役装备令人眼花缭乱的展示表演，还有中国对外军售形式的变化，反映出中国对于军力展示取态的微妙变化，以及在俄乌战争等现代化战争冲击下，解放军战略思维的变革。

两年一度的珠海航展，原本是因被讥为“大白象”的珠海机场航班量不足，为弥补亏损而举办，26年后的今天，却成为珠海的一张名片。今年的珠海航展，虽然号称有43个国家的700多间公司参展，波音、空巴等航空业巨头都未缺席，但最有看头的，还是中国在航空航天业的最新发展。在航展举办期间，“天舟五号”货运飞船升空，以两小时的全球最快速度，与“天宫”太空站交会对接，为航展陈列的“长征”运载火箭做了最佳广告；中国商用飞机公司在航展宣布，首型国产民航客机C919，已经获得逾300架确认订单；粤港澳卫星智慧制造中心首次曝光，证实香港的卫星生产线，将可年产200颗卫星……

虽然叫名为航空航天展，但现场展示的武器装备，涵盖陆战、海战、空战、太空战、电子战、网络战。此次航展，一改以往对解放军现役装备只见模型或静态展示的遮遮掩掩，中国空军的主力战机歼-20、歼-16、运油-20，都向现场观众近距离展示，还即场作高难度飞行表演。而且高调宣布，歼-20已经全部换装国产引擎，且性能较俄制引擎更佳。

解放军对国产军备的自信，是建立在中国近年经济和科技实力提升的基础上。在一些领域，中国军工科技已走在世界前列，例如，首次展示的直径3.5米整体火箭引擎，推力可达500吨，去年10月才试制成功，号称目前全球整体式固体火箭引擎中推力最大；由广东空天科技研究院首次推出的鸣镝宽域飞行器（MD-22）实物，声称飞行时速达音速7倍，飞行高度100公里，犹如将超高音速导弹与太空无人穿梭机融为一体。更不用说场内展示的国产作战机器狗、老鹰外形的彷生扑翼无人侦察机，都充满科幻风，令人有置身未来世界的感觉。

这种将大量现役军备大方示人，甚至将一些刚刚试验成功的新军备推出军火市场，只有两种可能，一种可能是表明中国有意增加军事透明度，同时改变过往低调示弱的战略方针，向潜在对手示强威慑；另一种可能，就是目前已有较这些装备更为先进的装备技术，展示的装备已无保密价值，意味解放军的军备，又将迎来新一波的更新换代。

无论是两年前的阿塞拜疆-亚美尼亚战争，还是正在开打的俄乌战争，都突显无人机在现代战争中的“杀手锏”作用，今年的珠海航展无人机成了最大卖点。中国的军用无人机，分别由航空及航天（太空）军工企业开发，已经发展出彩虹、翼龙、飞鸿、云影、利剑、翔龙、鹰七大家族。相较而言，早年在国际市场名声远扬的大疆民用无人机，如今只能算玩具。就以此次露面的新型无人机翼龙3为例，据称航程可达1万公里，续航时间40小时，性能与美国MQ-9无人机不相伯仲，但携弹量更大，且具有无人机中罕有的自卫空战能力。在无人机作战领域，中国既卖矛、亦卖盾，在航展上，航天系统推出的LW-30雷射防空武器系统，专门针对低空、慢速、小型飞行器，被誉为“无人机杀手”。之前的报道显示，沙特使用从中国进口的雷射防空武器“沉默猎手”（silent hunter），曾经击落也门胡塞武装13架来袭的无人机，开创了全球雷射反无人机武器的实战先河。

值得注意的是，中国在航展上不仅卖飞机、导弹、战车，还首次向外兜售完整的陆军合成旅装备方案，即由侦察营、坦克营、机步营、炮兵营、无人机营、反坦克营、防空营、作战支援营、勤务保障营等11个模块组成的成套装备，组成智能化数码化的新型陆军旅，兼提供解决方桉。这种整建制的合成旅输出，既反映解放军陆军的现代化程度，体现中国军事理念的变革成果，亦对外输出中式军事体系，扩大影响力，间接为中国的外交和“一带一路”保驾护航。

目前在全球军火市场，中国的份额仅占不足5%，排在美俄法之后，与德国不相上下，这与中国的国际地位与军事实力并不匹配。俄乌战争将俄制武器的弱点暴露无遗，加上出口结汇受到制裁，对俄罗斯的武器出口已造成严重影响。此次珠海航展中国军工企业的高调宣传，不排除有抢占部分俄罗斯武器出口市场的意图。事实上，中国军备在性价比方面，已经大大超出俄制军备，品质也比肩欧美武器。因此，有人称今年珠海航展，是国力的展示，亦是中东油国的“双11”（扫货日），更是世界军火贸易格局的转捩点，不无道理。