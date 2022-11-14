放弃赫尔松 俄罗斯能摆脱军事被动局面吗？

来源：香港01

作者：杭子牙

先说答案，恐怕不能。原因包括以下几个方面：

第一，自今年2月开战以来，因为前线作战不利，俄罗斯就始终处在一个不断调整降低战争目标的过程，这次撤退到底是持续退败过程中的一个节点，还是终极结果还很难说。

回顾这场战争过程可以发现，从刚开始的全面进攻，到后来被迫收缩战争目标向乌克兰东部顿巴斯和南部地区重点进攻，到伊久姆战败后被迫转入战略防御，到上合撒马尔罕峰会后迫于非西方国家的劝说压力，希望借公投吞并原属乌克兰顿巴斯的四个州领土对乌克兰发起核恐吓以尽快结束战争，俄罗斯一直在损兵折将中持续降低战争目标。

这次被迫放弃赫尔松撤退到第聂伯河以东地区，俄罗斯是想以大河为阻隔抵挡乌军（颇有点国共内战期间国军想凭借长江天险阻挡解放军进攻的观感），但是在乌军进攻压力下，俄军是否能以大河为依托构筑一个牢固的止损点还很难说。

第二，战场态势尚未向有利于俄罗斯的方向转变，反而乌克兰因为俄罗斯几个月来一路退败和乌军的连续胜利正攻势如潮，整个战争态势在继续朝向有利于乌克兰的方向巩固发展。

在明显有利于自身而不利于俄军的态势下，指望乌克兰放弃收复领土的努力恐怕是不现实的。在巩固对河西地区的占领后，乌军一定会积蓄力量向第聂伯河以东寻求突破。整条第聂伯河数百公里的战线，俄军届时能否全线顶住乌军进攻压力令人怀疑。

第三，导致俄军一路失利的各个短板并未得到有效弥补，而乌克兰在北约支持下的作战能力与技术优势却在持续提升。

俄罗斯在军事上不断失败，兵力不足只是原因之一，而且不是主要原因。俄军失败是多种因素叠加的结果，包括以吞并他国领土为目标的战争缺乏正义性因而难以激起士兵战斗热情，军事科技尤其是战场信息保密与获取能力上与西方存在迭代差距，总参谋部糟糕的作战计划与战场走势判断能力，普京强人政治形成的讯息真空等等，这些都不是靠增兵能弥补的，也不是短时间能修正过来的。

第四，欧美对乌克兰的军事支持不仅没有减弱，反而在内部争吵中，有继续提升对乌克兰军事援助水平的趋势。

比如美国已经开始为乌克兰提供霍克防空导弹和比海玛斯更先进的战术火炮系统，土耳其、英国及波兰等国也在计划向乌克兰提供更先进的空中进攻性武器。这些武器在欧美的军火库中虽然都已老旧，和中国的同类产品相比也存在相当技术差距，但是和俄罗斯武器相比还存在明显领先优势。

我们都知道，乌克兰能在这场战争中持续至今，甚至能逆转俄罗斯取得胜利，主要是来自于欧美对俄经济制裁与军事援助支撑，如果没有欧美的制裁与援助，乌克兰可能早就顶不住了。那么现在，在欧美军事援助不降反增的情况下，俄罗斯能找到什么比原来更有效的反转办法呢？恐怕很难。

第五，大家一定要认识到，这是一场代理人战争，乌克兰只是美国的战争代理人。所以，我们现在要问的是，战争进行至今，美国的战争目标达到了吗？中肯的答案肯定是没有，至少还没有全部达到，否则也不会有北溪输油管道被破坏，克里米亚大桥被炸毁等事件发生。

那么，美国的战争目标是什么呢？从国家竞争层面看，是持续削弱俄罗斯的军事实力，彻底消除这个军事竞争对手；从个人的层面，拜登在战争一开始就说的很清楚，要把俄罗斯普京赶下台。在这两个战争目标都没有实现的情况下，美国会收手吗？恐怕不会。中期选举后共和党控制的国会真的会停掉对乌克兰的援助吗？鬼才相信那些政客们的选举语言。

综上，虽然俄罗斯已经退败到第聂伯河以东地区打算固守，美国是不会停下为乌克兰提供军事援助与政治支持的，乌克兰也不会停止收复领土的军事努力——除非普京政府能拿出让美国满意的、最需要的东西来交换，换取美国停止对乌军事援助，施压乌克兰停止军事进攻。

那么，什么是美国满意和需要的超出这场战争目标的东西呢？我觉得这才是我们真正需要认真研判、需要提前有所准备的地方。