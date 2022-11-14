和台湾“晶圆女王”探讨全球晶片大战背后的险境与牌局

来源：英国广播公司（BBC）中文网

作者：吕嘉鸿

“现在其实不是只有环球晶圆，而是说整个（晶片）产业，遇到一个最大的挑战是太多不同的困难同时发生，同时要面对，所以你要有一套，而不是一个应对方法……这次并购世创失败对我们来说是‘很贵很贵’的一堂课。”徐秀兰对BBC说。

徐秀兰是台湾环球晶圆（GlobalWafers）公司董事长。1998年自美国研习电脑科学回台后，她加入环球晶圆的前身中美矽晶集团，一路升迁成为半导体大厂中十分少见的女董事长兼执行长，甚至被称为台湾“晶圆女王”。环球晶圆是台湾最大、全球第三大的3吋至12吋专业晶圆材料供应商，营运生产基地遍布台湾、中国大陆、美国、日本、丹麦、新加坡等地。晶圆则是制作电脑晶片（芯片）的基板，按直径分为六吋，八吋，十二吋不等，直径越大，可生产的积体电路（IC）就越多，技术门槛也越高。

过去主导环球并购全球许多半导体公司，战无不胜的徐秀兰，却在今年并购德国大厂世创（Siltronic）一案中败走麦城，跌破业界眼镜。徐秀兰坦言，地缘政治是主要原因。“他们（德国）想要知道，台湾是不是很危险？”

从这起失败的收购案谈起，台湾“晶圆女王”如何看待当下硝烟四起的全球晶片产业和背后的大国争锋？这个高度敏感的行业未来会何去何从？

事实上，在环球晶圆并购世创的过程，已经陆续获得台湾及日本、美国反垄断机关审查通过，甚至最困难的中国国家市场监督管理也过关了。但却在卖方母国德国功亏一篑。徐秀兰告诉BBC，此次并购失败，确实可说是一场“完美风暴”：意即所有的挑战，包含疫情以及经济政治因素一次到位。她观察，全球半导体业者现在知道，多重多轴的挑战正同时到达。挑战包含气候及人为的经济政治，“有些只是杂音， 但有些问题除了短程要即时面对之外，中长程的问题都要安排。”

“我们面对过技术的挑战，譬如从电脑到Notebook又到手机，还有5G之后的新挑战，材料也从矽（硅）变成化合物……但现在面临的，是多项技术同时在改变。 ”

与此同时，半导体业界还要开始面对政治问题。首先是跟战争有关的，“可能跟我们离得有点远，但有压力。而离我们近的，是很多地缘政治压力。还有乌克兰战争后能源的问题。经济上的问题是全球性的包括通膨汇率，或跟利率等相关的问题，也连袂发生。”

“是多国家跟多地区的问题同时发生，”她强调道。

徐秀兰苦笑着说：“你知道战争或地缘政治带来的风险，（在台湾）感觉好像比较平稳，或习惯了。但我们发现到他们（外国）却对这些议题很在意。”

不过，徐秀兰强调地缘政治不是什么新观念，业界并不陌生。但她说，此次谈并购德国将这一因素看得如此之重——过去在并购时主要都在回答有关垄断或绿电一类的问题，但此次并购德国公司，则花费许多气力在解释地缘政治风险。

“现在这些国家也许（有的）设备或其它类型的公司可以卖，但半导体厂（整体）就很困难了。半导体被看做战略产业而放得这么高，也是我们这次学到的新课程。”

徐秀兰观察，这一次经验让她体验到半导体产业“新的全球化”的模式到来。她告诉BBC，过去半导体是一个全球化的生态圈，亦即一个晶片产品的完成，从原料，设计，晶圆制造到代工晶片及封测等等，常常是全球不同公司的协作，但现在各国都希望有自己的生态圈。

对此，新加坡国立大学李光耀管理学院资深研究员艾力克斯·卡普里（Alex Capri）向BBC中文解释，新的“全球本土化”（Glocalization）正在半导体生态圈发生。他说，美国为钳制中国在5G等运算科技的发展，与主要战略合作伙伴特别是七大工业国（G7），及三星和台积电半导体大厂协作，融入当地的半导体供应链及产业生态系统，这些生态系统和供应链会被安全地包围起来，这就是所谓新的“全球本土化”。

对于是否会再考虑重新并购世创这一问题，徐秀兰说，目前欧洲的乌克兰战争还没打完，还有能源等问题，在这个氛围下，公司暂未有重新并购的计划。

中美争霸中的晶片大战：中国半导体人才缺口惊人

2019年5月：针对华为及70家附属公司，要求美国公司或使用美国技术的外国供应商，未获许可前，不能卖产品给华为

2020年12月：针对中芯等10家中企，禁止美企销售10奈米及以下制程技术给中芯。

2022年8月：限制美企出口用于3奈米晶片的EDA软体给中国。并禁止超微，辉达将高速运算晶片输入中国。

2022年10月：美企未获许可前不得向中国出口超级电脑，半导体产品及设备。限制美国籍与拥有绿卡人士，不得在中国的半导体工厂协助生产或开发晶片。

伦敦政经学院（LSE）教授金刻羽近日投书《纽约时报》评论称，中国经济的成熟意味着，金融资源流向不确定性更高的领域。 “去年中国半导体行业的国内收入超过1570亿美元，全球增长最快的20家半导体公司中有19家是中国公司，这绝非巧合，”他写道。

但她强调，人才和基础研究仍然是中国的短板，中国半导体协会评估，到2025年半导体专家缺口将达到30万。

金刻羽举例称，若德国人擅长制造传统汽车，中国则全力推动电动车、可再生能源和新材料发展。与此同时，中国押注于半导体的新方向。以“弯道超车”为战略，标的的半导体五年计划围绕着加强晶片制造和质量。据此，美式的金融化和服务型经济，不是中国领导人认同能确保国家安全及实力的方针，因为“中国希望成为一个更大、更智能的德国，一个拥有工业能力、利用人工智能、下一代通信和机器人技术的德国。”

对台湾半导体业者来说，地缘政治风险当前已经浮现。但外界分析，晶片大战，绝对不仅是台湾海峡两岸的角逐，还与日本韩国等半导体大国相关。而美国的角色在这场晶片大战中，是重中之重。2019年前任美国总统就开始以国家安全为由，对中国大陆电信巨头华为等进行制裁，拜登上任后，进一步加码制裁大陆半导体产业，全力限制美国晶片技术进入大陆公司。

美国塔夫兹大学（Tufts University ）外交事务助理教授米勒（Chris Miller），接受台媒《今周刊》专访时便称，拜登政府10月初祭出新法令，限制美国公民或绿卡持有者，不得协助中国半导体厂制造或研发先进晶片，主要是要让中国半导体科技失去在未来技术升级的空间。他分析，因为高阶半导体晶片通常用在超级电脑或AI及军事系统上，而北京在运算能力等技术上正急起直追美国，这正是白宫焦虑所在。因此，即便会伤到自己的半导体业者，美国仍要出尽辣招。

事实上，许多在中国大陆设厂的台资半导体大厂，着实受到美国禁令影响。

美国新禁令公布后四天，台股开盘日便暴跌近600点，是台股史上第七大跌幅。期间台积电（TSMC）股价曾一天内重挫8%。

徐秀兰告诉BBC，目前为止环球晶圆在大陆昆山的工厂，员工几乎都是中国大陆籍，仅有个位数的主管是台湾籍，（美国禁令）影响不大。但她也强调环球晶圆有非常多长期的好客户在大陆。“而且，我们政策一直就是不能歧视，没有对来自哪里的客户特别排斥……不过，我们也是守法的公司，所以如果国际之间有一些特殊约定，那我们当然就必须要遵循。”

台湾知名半导体大厂力积电董事长黄崇仁也向台媒解释，这次美国禁令确实针对AI或超级电脑，目标是限制大陆军事发展，对于手机等消费性产业链影响不大，而力积电只做40奈米以上的成熟制程晶片，没有受到美国影响，甚至未来美国会更依赖台湾的成熟制程代工。

不过，许多疑美派的分析仍未止息。

譬如，美国晶片法案列出的百亿美金补助金额邀请半导体厂商到台投资。但有分析称，数百亿的补助，对于全球市值前十大的台积电或三星等超级大厂根本不具吸引力。对这些大厂来说，去到劳工等成本高的美国盖新厂，并非自愿，甚至是来自美国的胁迫。近日，台湾财经评论员陈凤馨便评论台积电恐怕成为第二个日本东芝，亦即被美国榨干后甩掉。

回应赴美设厂决定，徐秀兰向记者强调环球晶圆到美国设厂，绝对是理性计算过后的选择。她解释，公司这几年受许多国家邀请，最后选择美国有完全的自主性。她同意美国成本竞争力不及亚洲，“但本土需求很强。”

她强调，去美国设厂，除了考虑靠近客户的因素，还因为有能源优势，而且，美国很久没有盖新的晶圆大厂，急需新血加入。她强调，评估设厂时不仅考虑国家，还有州。

以德州而言，有地方政府政策的支持，当地的电也比亚洲便宜很多。同时，加上当地人才支援（德州很多优秀的大学）最终在德州设厂拍板。“外界对环球晶圆去美设厂有很多误解跟关心，但这里面没有什么被强迫的问题。我们公司有完整的自主权跟很严谨评估，那边最新的矽晶圆厂是20年前盖的旧厂。德州我们也有过生产据点，我们对在该州经营半导体厂并不陌生，”她说。

至于晶片法案提供的补助，徐秀兰说确切补助数字目前尚未得知，但强调晶片法案的补助只是去美国的理由之一。

美国在半导体产业上发起与中国大陆的竞争，并与盟国合纵连横，这场“没有烟硝”的战争中，身处全球半导体重镇台湾的徐秀兰，未来必将面临更多机遇和挑战。