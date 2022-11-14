金融支持16条措施为中国地产行业带来一线生机 分析师则称恐治标不治本

来源：彭博社

中国近期针对房地产市场出台一系列纾困举措，或许能让陷入困境的地产行业解一时之痛，但还不足以恢复生机。

据知情人士透露，中国央行和银保监会最新下发金融支持房地产市场平稳健康发展的16条措施，包括开发商可以与金融机构协商，存量债务偿还期限可延长一年，同时支持各地合理确定当地个人房贷首付比例和贷款利率政策下限等措施。与之前零零碎碎出台的措施相比，这项计划要更为全面。

中国市场周一可能还会热情高涨，延续上周调整防疫措施后的涨势。房地产问题和疫情防控成为经济增长背负的两座大山，彭博行业研究中资地产指数本月虽然大涨，但年内依然跌超30%。

以下是分析师和基金经理的看法：

Nicholas Zhu，穆迪高级信用分析师

随着房企风险向金融机构蔓延，最新措施体现出当局要避免出现系统性风险的立场。

然而，要扭转地产行业的滑坡可能任重道远。

Alicia Garcia-Herrero，Natixis SA首席亚太经济学家

针对房地产行业出台的这些措施，不过是为了帮助银行和信托公司以免因地产商无力偿还现有贷款而发生不良贷款。

购房需求不见得会得到提振，银行也不一定会发放新的贷款，存量债务偿还期限延长一年到期后，房企还是面临同样的问题。

这只能解一时之痛，不能解决问题。

洪灏，思睿集团驻香港首席经济学家

这些措施短期内或可缓解市场情绪，但看上去并未对症下药。

银行在金融支持方面并无硬性目标，这些措施将如何落地只能拭目以待。

问题的根源在于购房人并不是缺钱，而是动态清零政策带来的不确定性让他们不想买房。得让消费者恢复信心，让人们心甘情愿地买房。

沈萌，香颂资本执行董事

鉴于市场极度悲观，疫情防控和房地产市场两大政策的调整将在短期内提振投资者情绪。

然而，市场长远表现取决于政策落地情况以及政策是否保持稳定。