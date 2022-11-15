拜习为防止美中陷入冲突迈出多年来最大一步

来源：彭博社

拜登和习近平周一晚在峇厘岛一个海滨度假村面对面坐下前，美国官员淡化了双方取得任何实质性进展的希望。最终的结果却轻松超出了低预期。

三个多小时的会晤结束后美国表示，双方将在气候变化和粮食安全等问题上恢复合作，且拜登和习近平共同反对克里姆林宫轻率讨论在乌克兰动用核武器的做法。

“我不是说皆大欢喜，你们懂的，就是大家带着满满的协议走了那种，” 拜登会后对记者说，“我绝对相信没有必要打新冷战。”

就在短短四个月前，美国和中国之间的关系因佩洛西访问台湾陷入了多年来最紧张的局面。一些中国评论员甚至呼吁解放军“强制驱离”这位众议院议长的座机。这一事件凸显出，中国无法在其最敏感的问题上吓阻美国，所以北京中断了双方的军事和气候对话，还派出战机和海军舰艇进行绕台军事行动。

在更广阔的范围内，这一事件引发了地区和全球领导人对最强大的两个国家有一天可能陷入毁灭性战争的担忧。中国向俄罗斯总统普京提供外交支持的同时指责美国企图搞“印太版北约”，世界末日的乌云笼罩在了真实世界的上空。

周一，在印尼举行的二十国集团峰会间隙，双双在国内政坛达成了目标的拜登和习近平微笑握手，实现了冠病疫情爆发以来中美两国元首的第一次面对面会晤。拜登说，两国都有责任“防止竞争哪怕有一丁点接近冲突”，习近平则表示双方应“找到两国关系发展的正确方向，推动中美关系重回健康稳定发展轨道”。

“现在有一些非常谨慎乐观的理由，” 新加坡国立大学政治学助理教授庄嘉颖说，“双方都坚持了自己的说法，但至少在某种意义上说，双方都不希望掉下悬崖。”

分歧持续存在

两国仍有很多分歧，包括在台湾问题和美国限制中国经济和科技进步的措施上。习近平警告美国不要“打压和遏制”中国，但对俄罗斯入侵乌克兰的战争保持沉默。白宫表示，拜登提出了美国对新疆、西藏和香港人权遭侵犯的担忧。

在短期内，两位领导人都有合作的动力。中国经济面临着清零政策和和房地产危机的冲击。与此同时，拜登希望让亚洲的盟友和安全伙伴放心，美国不会挑衅中国导致两国陷入军事冲突。许多支持美国在域内维持强大军事存在的亚洲国家也怀疑佩洛西访问台湾的战略价值，并且不愿意加入拜登政府限制对华先进芯片出口的措施。

布林肯访华

现在的问题是，美国和中国是否能够在这次会晤的基础上稳定两国及国际关系。乐观迹象是美国国务卿布林肯计划明年初访问中国跟进两国领导人的此次会谈。

拜登似乎也对习近平说了他想听的话，反之亦然。北京方面的新闻稿说，美国尊重中国的体制，不寻求改变中国体制，不寻求“新冷战”，不寻求通过强化盟友关系反对中国，不支持“台湾独立”，也不支持“两个中国”“一中一台”，无意同中国发生冲突。美方也无意寻求同中国“脱钩”，无意阻挠中国经济发展，无意围堵中国。

中方则在会晤中重申，从来不寻求改变现有国际秩序，不干涉美国内政，无意挑战和取代美国。

最大的问题仍然是台湾。拜登试图让习近平相信美国的对台政策没有改变，并没有像此前几次一样表示美国军队会协防台湾。

中国新闻稿中表示，习近平称“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线”。他还说：“美方应将有关承诺体现在具体行动上，而不是说一套做一套。”

这将很快面临考验，因为美国国会正在考虑的台湾政策法将正式认定台湾为“非北约主要盟友”。共和党众议院领袖麦卡锡可能接替佩洛西出任众议长，他曾表示自己希望访问台北。

“这次面对面的会晤只是迈出了中美关系积极转向的小步，” 伦敦皇家国际事务研究所中国高级研究员于洁说，“这不会解决双方之间的任何重大不满，只会减缓双方关系的恶化。”