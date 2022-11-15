中国封控时代将结束？

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

中国大陆宣布了20条全新的疫情防控优化政策措施，对于“密切接触者”与“入境人员”，都从“7天集中隔离+3天居家健康监测”改为“5天集中隔离+3天居家隔离”。这是在前一天习近平主持中央政治局常委会议，研商防控措施后的重大政策决定，在中国境内疫情仍处于扩散情境下，大胆放宽防控手段，目的显然是在挽救已濒临冻缩的经济。

这次改动的幅度堪称十分巨大，除了7+3改为5+3，也不再判定次密接者，也就是密接的密接者；高风险区外溢人员从“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”；风险区的分类也从高、中、低三类调整为高、低两类，大幅减少管控人员。

而“高风险区”一般情形下，也只以“单元”、“楼栋”为单位划定，不得随意扩大；“高风险区”所在县市的其他地区就划定为低风险区。高风险区只要连续5天未发现新增感染者，就降为低风险区。若是没有发生疫情的地区，不可以任意扩大核酸检测范围。并且一般不再按行政区域开展全员核酸检测，除非有感染来源和传播链条不清等情况。另外还取消了入境航班熔断机制，登机前48小时核酸检测阴性证明也从2次改为1次。

甚至于，对于地方政府任意采取“一刀切”、“层层加码”，随意封校停课、停工停产、以及全城“静默”管理或封控的，还要求依法依规严肃追责。

由于这一大幅松绑的措施发生在中共二十大刚开完不久之后，不免让人联想，过去一段时间的严格封控，包括今年上半年上海实施长达近三个月的上海市全市范围内的全域静默封控，就是为政治与权力服务，避免在二十大前造成严重的疫情扩散，引发恐慌与民怨。

不过，这一大幅放宽的政策着眼的可能更在于经济，由于第二季受到上海封控的影响，全中国的GDP增长仅有0.4%，导致今年前三季的GDP增长也只有3.2%，今年全年GDP在全球经济冷却的寒意下，可能就在3%上下徘徊，如果再不放宽封控的措施，经济再度往下急坠，也未始没有可能。

结果这大面积的优化政策一宣布，A股与港股中的酒店、旅游、与饮食概念股都暴涨，多支股票涨停，订房与订票网站携程集团涨幅达到15%，同程旅游涨幅也超10%。这显示，优化政策可望让已经奄奄一息的服务产业，特别是旅游住宿与餐饮业快速恢复生机，让今年的GDP借助服务业的复苏，可以平稳飞高，乘风而起。

由于美中对抗、久拖不决的俄乌战争与通货膨胀，大陆的经济并不乐观，刚发布的通膨虽只有2.1%，但核心的食物烟酒却上涨超过5%，其中肉品更上涨超过二成，猪肉涨幅达到51.8%，十分惊人，显示中国大陆也不能免于通膨的影响，但其他住房等项目却陷入负增长，显示经济动能不足。考虑美国已以军工安全之名，对中国大陆祭出半导体最严酷禁令，如今的防控政策再不改弦更张，大陆的经济不无可能亦陷入急冻的窘境。

习近平一个礼拜前在进口博览会，发表题为“共创开放繁荣的美好未来”的致词，强调中国坚持对外开放的基本国策，坚持开放战略与经济全球化方向。宣示将推动各国共享中国大市场机遇，加快建设强大“国内市场”，创建“丝路电商”合作先行区，及“国家服务贸易创新发展示范区”，推进高质量共建“一带一路”。

这些经济政策，特别是要创造一个强大的“中国大市场”，不可能是由一个随时被封控的社会所完成，开放就成了必要之举。中国大陆因疫情所制造出来的封控时代，或许正在走向结束。